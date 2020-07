Intel Rocket Lake spatřen s PCIe 4.0 SSD

Procesory Intel Rocket Lake-S mají využít jádra Cypress Cove , díky čemuž už na desktopu konečně opustíme Skylake z roku 2015. Otázka ale je, jak velké porce výkonu navíc se dočkáme i vzhledem k tomu, že Intel si s ohledem na počet jader na desktopu spíše pohorší, a to z deseti na osm. Takty by naopak měly odpovídat tomu, co předvádí dnešní Comet Lake-S, ostatně půjde o stále stejný 14nm proces.