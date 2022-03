Intel s AMD oficiálně zastavují dodávky svých procesorů do Ruska

Dle ruských médií už bylo pozastavení dodávek procesorů potvrzeno organizací Association of Russian Developers and Electronics Manufacturers (ARPE) a také se dozvídáme, že Intel vydal upozornění čínských IT společnostem, že přeprodej jeho produktů do Ruska byl zakázán.



Do světa pak Intel vyslal vyjádření, že se plně ztotožňuje s veškerými stanovenými regulacemi a sankcemi, a to právě včetně těch nových, které vydaly organizace OFAC (Office of Foreign Asset Control) a BIS (Bureau of Industry and Security), jež patří pod americká Ministerstva Financí a Obchodu. A právě Ministerstvo obchodu Spojených států ještě nově přidalo 49 ruských firem na černou listinu.

Nicméně zatím neznáme rozsah těchto restrikcí, které jsou primárně namířené proti čipům, jež se dají nasadit v ozbrojených silách. To znamená, že běžných spotřebitelských procesorů jako Core a Ryzen by se to týkat nemuselo, ovšem nyní se automaticky očekává, že dočasně budou pozastaveny dodávky všech čipů a až následně bude určeno, kterých se to bude týkat dlouhodobě.

Rusko se přitom už několik let připravovalo na další vyostření vztahů se západem, a to právě i vývojem svých vlastních čipů, jako je zmíněný Baikal BE-M1000. A ten rozhodně není osamocen coby křemík, který pro ruské firmy vyrábí TSMC, jde ještě o produkty firem STC, Yadro nebo MCST. Ostatně výrobní kapacity v Rusku, co se týče počítačových čipů, zdaleka nestačí pro produkci moderních procesorů. Máme tu přinejlepším 65nm provozy firem Mikron či Crocus Nano Electronics, čili cokoliv modernějšího musí pocházet ze zahraničí a pokud TSMC nyní ruské firmy odmítlo, těžko se v současné době budou hledat náhradní kapacity.



Především ale nelze nahradit kvalitu ze západu, jak se ostatně nedávno vyjádřili experti ze SberTech , dle nichž Elbrus-8C od MCST představují neakceptovatelnou platformu. Nyní však Rusko nebude mít ani západní serverová CPU a ani vlastní procesory, které byly vyráběny v TSMC či v zemích, které aktivně podporují sankce.

