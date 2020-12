Intel Sapphire Rapids vypadá na dvoučipletové CPU

Na ServeTheHome se objevily dvě fotografie , které vypadají na to, že zachycují ranou verzi procesoru Intel Sapphire Rapids, čili jde asi o chystaný 10nm Xeon. Provedení heatspreaderu přitom implikuje jednu podstatnou věc, a sice využití alespoň dvou samostatných čipů, které dají dohromady jeden celek.

Pokud je ale tomu skutečně tak, pak je otázka, jak jsou tyto čipy propojeny. Aniž bychom se na tuto fotografii podívali, tak by se dalo usuzovat o využití interposeru či spíše křemíkového můstku EMIB. V obou případech ale bývají oba propojované čipy u sebe co nejblíže, zatímco z fotografie to vypadá, že jsou naopak dále od sebe a to by zase ukazovalo na prosté propojení v rámci substrátové destičky, což dnes využívá právě konkurenční AMD v procesorech EPYC, Threadripper i Ryzen.

Intel však takový přístup využít nechtěl a právě i kvůli tomu, že si chystá něco lepšího, se firmě AMD začal posmívat mluvě o slepencích. Pod heatspreader se ale zatím ještě podívat nemůžeme, takže nám zbývají jen spekulace.

Spodní část procesoru vypadá vcelku standardně. Máme tu pole tisíců kontaktních plošek pro patici LGA, které je stejně jako třeba v případě Cascade Lake rozděleno na dvě domény. To ovšem platí i pro středové pole SMD součástek, což už obvyklé není, takže právě i toto ukazuje na využití dvou nejspíše stejných a samostatných křemíkových čipů.

Právě to může být cesta, jak dohnat firmu AMD, přičemž my jsme se nedávno dozvěděli o 36jádrových Ice Lake-SP , přičemž ty by ve skutečnosti mohly mít ještě více jader. Sapphire Rapids by tak mohly v příštím roce s využitím takovýchto MCM modelů dokonce i předehnat AMD v počtu jader, neboť jeho generace Milan zatím zůstane na maximálním počtu 64 jader, jaký platí i pro stále ještě aktuální Rome.

Sapphire Rapids také už využijí nové paměti DDR5, které se právě v tomto období začaly objevovat na trhu a vedle toho i sběrnici PCIe 5.0. Pak to bude i nové otevřené rozhraní CXL (Compute Express Link) ve verzi 1.1, technologie AMX, čili Intel Advanced Matrix eXtensions pro účely trénování a provozu AI a také jistou DSA, Data Streaming Accelerator, neboli technologii pro urychlení přenosů dat určená pro prostředí HPC. Dle samotného Intelu přijdou Sapphire Rapids na trh v příštím roce, čili Ice Lake-SP si dlouho na výsluní nepobudou.



