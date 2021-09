Intel SDSi, aneb softwarově distribuované upgrady procesorů

Patch nám samozřejmě neprozradí to, jaké specifické funkce nám může systém či technologie Intel Software Defined Silicon (SDSi) nabídnout, přičemž dle serveru Phoronix se to má týkat pouze procesorů Xeon. A lze si tak představit, že SDSi bude nová funkce generace Sapphire Rapids.

Phoronix také upozorňuje, že už za éry prvních procesorů Core "Nehalem" se Intel snažil takovou funkci nabídnout. Tehdy šlo o Intel Upgrade Service a konkrétně si majitelé slabších procesorů mohli po zaplacení určitého obnosu zvýšit jejich takty, odemknout část deaktivované cache nebo třeba zapnout Hyper-threading.

Nyní by to mohl být teoreticky i vyšší počet jader, ale teprve uvidíme, zda vůbec půjde o možnost vylepšit si základní specifikace procesorů, anebo to budou třeba "jen" instrukce či snad něco na motivy Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC), která využívá vestavěný hardware Volume Management Device (VMD), který musí být aktivován pomocí klíče.

A co když půjde o něco zcela jiného? Sapphire Rapids totiž mají využívat také FPGA od firmy Altera , čili programovatelný čip, takže v takovém případě je možné, že Intel bude prostřednictvím SDSi distribuovat softwarové upgrady, které budou určeny právě pro tento čip. Nabídnout pak můžou v podstatě cokoliv. Nicméně zrovna níže vyfocené FPGA na prototypu procesoru Sapphire Rapids nevypadá zrovna jako čip, který by mohl posloužit coby výkonný akcelerátor. Ale co třeba vylepšitelný systém zabezpečení? To jsou ale jen naše spekulace.

Jisté ale je, že SDSi je určen pro aktivaci dodatečných možností samotného procesoru a jeho křemíku, a to prostřednictvím zakoupené licence, jak stojí přímo v popisu technologie od samotného Intelu. Authentication Key Certificate (AKC) je pak zapsán do interní paměti NVRAM a s jeho pomocí se vytvoří potřebný token Capability Activation Payload (CAP), který už aktivuje danou funkci. Z tohoto popisu to tak vypadá, že nepůjde o programování části procesoru, ale spíše opravdu jen o aktivaci hardwaru, s nímž už byl dodán.



