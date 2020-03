Intel se snaží oprášit koncept kombinace výkonu integrovaného a samostatného GPU

Jde tak o asymetrické multi-GPU známé z DirectX 12, nad čímž jsme se radovali ještě v době, kdy jsme vůbec netušili, jak málo toto nové API bude v praxi využíváno a že multi-GPU obecně bude mrtvý koncept. To jde právě ruku v ruce a navíc tu máme AMD, které v rámci Navi zcela rezignovalo na CrossFire a NVIDIA své SLI zase začala v posledních letech omezovat jen na nejvýkonnější modely, aby snad někoho nenapadlo, že si pořídí dvě slabší karty a získá vyšší výkon za nižší cenu než při koupi jedné silné.

Nyní je tu ale Intel, který se jednak chystá ve svých procesorech nabízet silnější integrované grafiky s architekturou Xe a vedle toho i samostatné grafiky. V jeho případě tak koncept iGPU+dGPU má smysl, neboť na rozdíl od AMD je iGPU standardní výbavou procesorů Intel a modely bez něj jsou v menšině.

Intel ovšem nechce dávat iGPU na stejnou úroveň s dGPU, aby zpracovávalo úlohy v rámci celé pipeline. Namísto toho by pro integrovaný čip byly vybírána smysluplná lehčí zátěž, což ovšem znamená, že Intel musí nabídnout příslušné SDK pro integrování do herních enginů, čili prostě potřebuje přímou podporu herních firem. Integrovaná GPU by tak nově mohla poskytnout výkon třeba pro Occlusion Culling, AI, fyziku, stíny, atp. To ovšem znamená i nutnost sdílení dat v hlavní systémové paměti a asynchronní výpočty v rámci D3D12.

Vývojářům pak Intel slibuje jednoduchý kód pro integraci do herních enginů s tím, že vše lze udělat s ohledem na co nejmenší dopad na zpoždění, čili prostě tak, aby dGPU dlouho nečekalo na iGPU a naopak. K tomu poslouží i Intel Command Queue Throttle pro synchronizaci obou zařízení i v případě, kdy bude jejich zátěž velice kolísavá.

Dozvídáme se také, že všechny aktuální ovladače pro Intel Graphics toto rozšíření již podporují a Intel také začal s vývojářskou podporou. Firma také připomíná, že její iGPU už dosahují výkonu 1 TFLOPS (11. generace) a v případě Xe (12. generace) to bude ještě více, takže jde opravdu o slušnou porci výkonu, kterou by byla škoda nevyužít. Celou prezentaci Intelu najdete ve zdroji aktuality.

