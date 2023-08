Intel se vrací do zisku, výrazně roste výroba čipů, přestože je stále ztrátová

Po mnoha negativních čtvrtletích seopět začíná trochu více dařit. Firma se totiž dostává opět trochu do zisku a my se dnes podíváme, co se děje v jednotlivých divizích a jak se jim daří. Celkově Intel vykázal příjmy ve výši 12,9 mld. USD, což je meziročně 15% pokles. To sice nezní příliš pozitivně, ale v jarním čtvrtletí byl pokles 36% a příjmy byly ještě nižší, takže jde částečně i o obrat k lepšímu. Výsledek hospodaření je ale pozitivní a z loňské ztráty 0,5 mld. USD se firma dostala do zisku 1,5 mld. USD, což také znamená 11,6% čistou marži. A to není špatné na firmu, která měla před čtvrt rokem nejztrátovější čtvrtletí ve své historii.