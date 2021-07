Intel se vyrovnal s inženýrem, který k Microsoftu s sebou odnesl tajné dokumenty

Varun Gupta pracoval deset let v divizi Data Center Group a loni odešel do Microsoftu, kde získal pozici Principal for Strategic Planning in Cloud and AI. Už v únoru se ale ukázalo, že Gupta s sebou na USB flashkách vzal na 3900 tajných dokumentů týkajících se procesorů Xeon, jejich cenových strategií a dalších informací. Prokázalo se také, že k nim později přistupoval z notebooku, jejž obdržel od Microsoftu.

Nyní se tak dozvídáme, že došlo k mimosoudnímu vyrovnání, což znamená, že Gupta uznal svou vinu a rozhodl se přistoupit na podmínky Intelu. Ten tvrdí, že ukradené dokumenty poskytly Microsoftu znatelnou výhodu v rámci vyjednávání o cenách Xeonů, které si kupoval. Těžko říci, jakou skutečnou škodu mohl Gupta Intelu způsobit, nicméně ten od něj už dříve požadoval 75.000 dolarů škodného. Je otázka, zda tato částka může či nemůže odpovídat skutečné vyčíslené škodě, ostatně ani nevíme, jestli se Microsoftu povedlo své výhody skutečně využít.

Varun Gupta se nyní rozhodl, že raději uzná vinu a zaplatí blíže neurčenou částku a také se dozvídáme, že obě strany si samy zaplatí vlastní náklady na právní zástupce. Kolik Gupta zaplatil, to se asi nedozvíme, neboť to zřejmě bude zaneseno v podmínkách dohody jako důvěrná informace. Gupta totiž v rámci vyrovnání podepsal i to, že pokud poruší stanovené podmínky dohody, zaplatí Intelu přinejmenším dalších 100.000 dolarů.

Samotný Microsoft tento případ nekomentoval, ale dle OregonLive měl v rámci vyšetřování spolupracovat.

