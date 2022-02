Intel si dle MDR.de vybral pro svou továrnu německý Magdeburg

Drážďany se přitom Intelu velice podbízely jednak zastupiteli města a prosazoval je také Hubert Lakner, šéf Fraunhoferova institutu pro mikroelektroniku. Ostatně právě v Drážďanech se nachází i továrny firmy GlobalFoundries, které jsou jedny z nejmodernějších, jaké může Evropa vůbec nabídnout. Magdeburg ale nakonec není od nich až tak moc daleko, jde jen o cca 230 km po dálnici.



Dle MDR ale měl Magdeburg vyhrát díky své vhodné pozici, nabídce pracovníků studujících na místní univerzitě a dostatku atraktivních průmyslových oblastí s výborným napojením na dálniční systém Německa (křížení A2 a A14).

Očekává se, že nová továrna Intelu má nabídnout celkem cca 1000 přímých pracovních pozic a další jako obvykle vzniknou nepřímo. Sám Intel by pak měl u Magdeburgu investovat desítky miliard eur, ovšem to vše bude muset být teprve potvrzeno.

Intel stále ještě může čekat na to, až bude evropský Chips Act skutečně odklepnut a potvrzen, což by se ale mělo stát zakrátko. A krátce na to by Intel měl zveřejnit své rozhodnutí, což by se mohlo stát už příští týden 4. března (dle THW ). Tehdy bychom se ale měli dozvědět i to, kde jinde ještě Intel chce postavit svou novou továrnu, neboť by nemělo jít jen o jeden provoz. Mluvilo se přitom o Itálii, Francii, zemích Beneluxu, takže na to si ještě počkáme.