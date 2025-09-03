Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
Intel
>
Intel

Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Už nějakou dobu se u Intelu mluví o obráceném Hyper-Threadingu, tedy nikoli rozdělování jednoho jádra na 2 vlákna, ale dvou jader na 1 vlákno. To by mělo zvýšit jednovláknový výkon.
Reklama
Výkon procesorů by měl být vysoký pro různé typy úloh. V posledních dvou desetiletích se pracovalo především na vícevláknovém výkonu, který dovoluje dvě zásadní věci. Jednak dokáže zrychlit vícevláknové aplikace, kdy se jedna úloha může rozdělit na více podúloh, které se pak zpracovávají paralelně, nebo to umožňuje běh více různých aplikací současně. V praxi je to v podstatě kombinace těchto dvou možností. Součástí toho je ale také potřeba jednovláknového výkonu, tedy umožnit co nejrychlejší běh aplikace, která využívá jen jedno vlákno. Tady pro co nejvyšší výkon dosud hrál velkou důležitost takt procesoru, ale zdaleka nešlo a nejde o jediný parametr. A společnost Intel zde uvažuje o jedné metodě, jak zvýšit jednovláknový výkon, aniž by se musela zásadně zvedat frekvence jader. V podstatě by mělo jít o Hyper-Threading naruby.
 
Intel SDC
 
Zatímco u HT se jedno jádro dokáže rozdělit na dvě vlákna, pokud má volné výpočetní jednotky, které by mohlo využít druhé vlákno, nová technologie SDC (Software-defined Super Cores), kterou si Intel nechal patentovat, to dělá spíše obráceně. Umožňuje, aby dvě jádra pracovala současně na jednom vlákně. To pochopitelně není příliš jednoduchá záležitost, nicméně Intel v patentu zmiňuje využití Shadow Store Bufferu a dalších technik zajišťujících správnou synchronizaci jader, která by měla umožnit paralelní spolupráci dvou vláken na neparalelních jednovláknových výpočtech. Zde je nutné podotknout, že jde jen o patent. To tedy vůbec neznamená, že se této technologie dočkáme v reálných procesorech, klidně může zůstat v šuplíku. Není tedy ani jasné, kolik výkonu by to mohlo v praxi přinést, pokud už se to nakonec objeví.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (8)|Další z rubriky:
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Dnes, Milan Šurkala2
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
29.8.2025, Milan Šurkala
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Dnes, Milan Šurkala1
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Dnes, Milan Šurkala1
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Dnes, Milan Šurkala2
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Včera, Milan Šurkala1
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
Včera, Milan Šurkala
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Včera, Milan Šurkala11
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
1.9.2025, Milan Šurkala10
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7