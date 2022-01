Intel skutečně zablokoval AVX-512 na Alder Lake

Intel sám ostatně instrukce AVX-512 na procesorech Alder Lake oficiálně nenabízí, čili zákazníci ani nemohou počítat s tím, že je využijí, i když to za jistých okolností šlo a půjde to i nadále. Jen se budeme muset spokojit se starší verzí BIOSu, což možná bude znamenat i to, že AVX-512 půjde zapnout jen na starších deskách se Z690 a ne na novějších, které právě tento týden přišly na trh. Co nového se k tomu dozvídáme?