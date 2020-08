Intel slibuje od 14nm Core i7 výrazně vyšší výkon než má Renoir, ovšem v čem?

Core i7-10750H je součástí aktuální generace mobilních procesorů 10. generace, takže jde ještě o 14nm čip Comet Lake-H se 45W TDP. Právě ten tak Intel staví proti čipu AMD Ryzen 7 4800H, a to konkrétně na noteboocích Lenovo R7000 a Y7000, modelech 2020. Oba mají k dispozici grafiku GeForce GTX 1650 Ti

Intel má zde výhodu vyššího maximálního taktu, ale na druhou stranu má o dvě fyzická jádra méně. Ovšem co se týče TDP, rozhodně to nevypadá na stejnou váhu, i když samozřejmě záleží na konkrétní implementaci v rámci daného notebooku. Na druhou stranu, uživatele nemusí moc zajímat, jakou spotřebu jeho notebook v herní zátěži má (pochopitelně ne při provozu na baterii), pokud se dokáže dobře chladit a jeho zvuk nepřipomíná startující letadlo.

V každém případě, Core i7-10750H má TDP 45 W, což ale platí pouze pro základní takt 2,6 GHz (PL1). Pokud jde o turbo (PL2) pak platí rating TDP 80 W, zatímco Ryzen by se měl vždy vejít do 45 W. Mezi použitými notebooky byl ale jediný rozdíl v tom, že Intel pracoval s paměťmi DDR4-2933 MHz, zatímco AMD mělo k dispozici DDR4-3200 MHz, jinak bylo stejné i sestavení OS Windows 10. Čili tento test vypadá na rozdíl od jiných , které Intel dříve zveřejnil, jako vcelku férový. Zveřejněné specifikace jsou následující:

Lenovo Y7000-2020 Intel Core i7-10750H Processor (2.6 GHz base up to 5.0 GHz, 6C/12T, 45 W TDP) measured on Lenovo Y7000-2020, 16GB DRAM (2 x 8 GB DDR4 2933MHz), 512G SSD, 1920 x 1080 display, Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB, OS: Microsoft Windows 10 Home V1909 18363.836, Battery 60WHr Lenovo R7000-2020 AMD Ryzen 7 4800H Processor (2.9 GHz base up to 4.2 GHz, 16T/8C, 35 W TDP) measured on Lenovo R7000-2020, 16GB DRAM (2 x 8 GB DDR4 3200MHz), 512G SSD, 1920 x 1080 display, Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB, OS: Microsoft Windows 10 Home V1909 18363.836, Battery 60WHr

Intel tak na prvním snímku uvádí, že notebook s jeho procesorem dosáhl až o 37 procent vyšší snímkovací frekvence na rozlišení Full HD.

Intel přitom testoval v celkem 36 hrách, z nichž ve 14 pak Intel získal v průměru o 10 procent vyšší výkon. Čili vybrané tituly uvedené v prvním snímku pochopitelně zahrnují výběr toho nejlepšího, co vypovídá ve prospěch Intelu. Ve zbylých hrách to tak bylo mezi 3 a 10 procenty, a to až na Rise of the Tomb Raider, kde byl výkon srovnatelný. Nakonec se můžeme podívat na to, jak Intel mluví o výkonu v "produktivní" zátěži.





