Intel sonduje, kde v EU postaví továrnu za 20 miliard eur, co chce Evropa?

Naposledy jsme se dozvěděli, že Intel dostal nabídku na stavbu své továrny nedaleko německého Mnichova, kde je k dispozici plocha nedávno opuštěného letiště. Intel ale má ještě dost času na své rozhodnutí, které by měl učinit do konce tohoto roku, ale to samozřejmě neznamená, že to nebude dříve. Mohla by to nakonec být i Francie a také se mluvilo o státech Beneluxu.

Pat Gelsinger a Emmanuel Macron

CEO Intelu Pat Gelsinger se nedávno setkal se zástupci Francie a Itálie, přičemž téma bylo jasné a týkalo se volby místa pro stavbu nové továrny, přičemž Intel mluví především o robustnějším dodavatelském řetězci čipů a političtí lídři zase o tom, jak by rádi, aby se Evropa do roku 2030 podílela na celosvětové výrobě čipů z 20 procent.

V případě nové továrny Intelu tak ještě nic nebylo rozhodnuto, ale my se můžeme podívat právě na celé téma týkající se rozvoje výroby čipů v Evropě. Jak dobře víme, to má na starosti komisař Thierry Breton, který už lákal do EU i TSMC , což se ovšem nesetkalo s jakýmkoliv příslibem.

Breton tak dává dohromady plán zahrnující miliardy eur, zatímco se zprvu setkává spíše se skeptickými pohledy místních firem. Už dříve se mluvilo o jakési evropské iniciativě ohledně vývoje 2nm procesu , což vypadá až extrémně ambiciózně a možná že i právě o tom mluví zástupci průmyslu, když směrem k Bretonovi vyjadřují své skeptické názory. Nutno říci, že Breton má své zkušenosti z průmyslu jako někdejší šéf France Télécom a později firmy Atos.

Dle Bretona ale Evropa rozhodně musí mít ambice pro výrobu moderních čipů pro chytré telefony, cloud či umělou inteligenci a opět se tu dozvídáme právě o plánu vyrábět 2nm čipy do roku 2030. A co se na tom nezdá průmyslníkům? Ty obecně namítali, že vynaložení obrovských prostředků (mluvilo se o 145 mld. eur) na 2nm proces by odvedlo finance, které by byly zapotřebí pro mnohem aktuálnější výrobu 10 až 22nm čipů, které jsou v Evropě velice potřebné. Někteří také pochybují o samotném cíli vyrábět 2nm čipy a o tom, zda je reálné jej dosáhnout vzhledem k tomu, jak moc pozadu Evropa aktuálně ve výrobě je. Spíše tak půjde o to, aby EU ulovila pro úzkou spolupráci některou z předních firem - TSMC, Samsung, anebo právě i Intel.

Pro šéfa holandské firmy ASML Petera Wenninka byl plán na vývoj 2nm evropského procesu do roku 2030 podobný, jako by se Evropa rozhodla sama vyslat lidi na Měsíc. Sám namísto toho chtěl takové provozy, které budou vyrábět čipy, jež evropské firmy potřebují a budou potřebovat v příštích letech. Později ovšem Wennink otočil a uznal , že do budoucna je 2nm proces velice zajímavou investicí, ostatně dá se tvrdit, že jde i o investici pro jeho vlastní firmu, od které by jistě byly pro takovou továrnu zapotřebí stroje pro EUVL. Mluví se také o snaze firmy ASML udržovat dobré vztahy s Bruselem kvůli složité geopolitické situaci, v níž ASML musí plout velice ostražitě.

To už jsou všechno ale starší informace a my čekáme na to, kam se věci pohnou. Jisté je to, že Intel chce postavit novou evropskou továrnu především pro své účely, i když svůj program Intel Foundry by měl také oživit, ale spíše s ohledem na starší výrobní kapacity, kdežto nová továrna bude určena pro 7nm proces. Intel tak evropským firmám trn z paty nevytrhne, to musí udělat sama EU a je otázka, k čemu ta se nakonec rozhoupe.



