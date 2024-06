Intel stále nezná příčinu nestability svých CPU, chyba v mikrokódu eTVB jí nebyla

Problémy s nestabilitou procesorů Intel Core 13. a 14. generace jsou už docela dobře známé. Otázkou je, co je jejich prvotní příčinou. Mnozí to jistě odbydou konstatováním, že Intel prostě jen přestřelil spotřebu svých procesorů a dovolil jim běžet na taktech, na kterých by běžet neměly, jenže ono to není až tak jednoduché (ač je to v zásadě pravdou). Intel slíbil, že se pokusí najít pravý zdroj chyby, což se svým způsobem stalo. Jenže jakékoli jásání se ukázalo být předčasným, zveřejněné řešení se nakonec ukázalo být jen částečným.

Intel lokalizoval zdroj chyby jako špatnou hodnotu v mikrokódu pro funkci eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost). Tato chybná hodnota totiž vedla k tomu, že procesory běžely s vyšším napětím a teplotou, než by správně měly mít. V podstatě byl problém v tom, že eTVB má za úkol držet procesor na vyšších frekvencích (ve vyšším výkonnostním profilu) pouze v případě, že byly splněny (tzn. nepřekročeny) stanovené teplotní mantinely, nicméně chyba způsobila to, že nedocházelo ke správném snížení výkonnostního profilu v případech, kdy byly tyto teplotní limity dosaženy a překročeny. Procesor zůstával ve stavu zvýšeného výkonu i tehdy, kdy už v něm neměl být kvůli příliš vysoké teplotě. Intel tak chybu v mikrokódu opravil a vyzval zákazníky, aby aktualizovali mikrokód na 0x125 nebo novější.

Jenže se ukázalo, že ačkoli tato chyba k problému jistě přispěla, nejde o jeho primární příčinu. Chvíli po zveřejnění řešení totiž Intel vydal opravnou zprávu, kde podotýká, že prvotní příčinou výše zmíněná chyba není a že po ní stále pátrá.