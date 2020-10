Intel testuje PCIe 5.0 na procesorech Sapphire Rapids

Intel sám aktuálně podporuje PCIe 4.0 jen velice omezeně. Nemá na trhu žádné desktopové či serverové procesory, které by toto rozhraní nabízely, pouze mobilní Tiger Lake s PCIe 4.0 x4. Rozhraní PCIe 5.0 přitom očekáváme už možná od příští roku a co se týče desktopů, PCIe 4.0 by se mělo dostat jen do jedné generace Intelu, a to Rocket Lake-S. Následující Alder Lake by už měly využívat PCIe 5.0, což se ale ještě musí potvrdit.

Nicméně potvrzeno už máme PCIe 5.0 na procesorech Intel Sapphire Rapids, čili budoucích serverových Xeonech, které nastoupí po zpožděných Ice Lake-SP . Právě kvůli jejich zpoždění a také kvůli tomu, že Rocket Lake-S přijdou až v březnu, lze očekávat, že PCIe 5.0 u Intelu nastoupí spíše až v roce 2022.

PCIe 5.0 nám opět zdvojnásobí propustnost na linku, takže čtyři linky PCI 5.0 se vyrovnají plnému 16linkovému rozhraní PCIe 3.0. Reálně to bude 15,754 GB/s na 4 linky, a tedy cca 63 GB/s pro každý směr při plném 16linkovém rozhraní. To bude mít své jisté dopady na výkon SSD, neboť těm dnes už přestává stačit i moderní PCIe 4.0 se 4 linkami, takže PCIe 5.0 jistě najde své využití.

Ovšem už v příštím roce má být dokončeno rozhraní PCIe 6.0, které opět zdvojnásobí propustnost, takže vývoj může být v příštích letech na rozdíl od těch předchozích velice dramatický. Otázky se ale točí kolem spotřeby, však už PCIe 4.0 značně navýšilo odběr čipové sady AMD X570, takže ta obvykle využívá aktivní chlazení a teprve se ukáže, jak na tom budou další verze. To je spojeno také s dosahem signálu v deskách a nutností využití dalšího hardwaru pro jeho posílení, což zase hardware celkově zdražuje.

Ale ještě uvidíme, jak se budou nové verze PCIe rozšiřovat v PC hardwaru, ostatně pro grafické karty je přínos rychlejšího rozhraní jen malý a jde spíše o možnosti s ohledem na práci s daty uloženými na SSD. Nasazení rychlých linek PCIe by se tak mohlo značně omezovat.



Co se týče samotného testování PCIe 5.0 na Sapphire Rapids , zde se krom oznámení spolupráce se Synopsis nedozvíme v podstatě nic. Jde tak podstatě jen o potvrzení, že Intel počítá s PCIe 5.0 pro své budoucí modely.

