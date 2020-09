Intel Tiger Lake a herní výkon, na co bude reálně stačit?

Procesory Tiger Lake-U si chtějí posvítit na moderní AMD Renoir i z hlediska výkonu integrovaných čipů. Ty jsme přitom nikdy neviděli jako vhodnou výbavu pro hraní her, a to zvláště v případě iGPU Intel. Částečně za to mohl liknavý přístup při vývoji ovladačů, ale především šlo o prostý nedostatek výkonu, i když tu byly výjimky, a to konkrétně někdejší Iris Pro vybavené pamětí eDRAM