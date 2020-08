Intel Tiger Lake dle PassMarku nabídne vysoký jednovláknový výkon

Intel se na rozdíl od AMD vydal jiným směrem a nabízí v rámci generace Tiger Lake-U maximálně čtyřjádrové procesory, zatímco AMD má až osmijádrové Renoir, jako je právě i Ryzen 7 4800U. Už z toho může vyplývat, že Intel nabídne vyšší jednovláknový výkon, pokud budeme tedy uvažovat tak, že jádra v pouze čtyřjádrovém procesoru budou robustnější a osamoceně výkonnější než ta v APU ve dvojnásobném počtu. Jde tak konkrétně o IPC, čili výkon na takt, ale stejně tak i o samotný takt, respektive nejvyšší frekvenci spojenou se zatížením jednoho jádra.

Ačkoliv se však základní takt procesoru Core i7-1165G7 ve výši 2,8 GHz objevil už dříve, o turbu se z tohoto testu nedozvíme nic. Ovšem dle SiSoft Sandra by mělo být na 4,7 GHz, což ovšem nemusí být konečný takt. V každém případě to ale vypadá, že Intel bude mít oproti Renoir výhodu ve vyšších taktech, přičemž dle databáze NotebookCheck oba srovnávané čipy dosáhnou stejného TDP 15 W. Reálná spotřeba či výdej tepla se ale samozřejmě může lišit a nikdo nám také nezaručí, že takt procesorů bude reálně odpovídat specifikacím, a to platí zvláště o úsporných mobilních modelech.