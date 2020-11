Intel Tiger Lake-H s osmi jádry spatřen v Userbenchmarku

Tiger Lake-H jsou očekávané výkonné mobilní procesory, jež doplní dnešní nabídku tvořenou úspornými modely Tiger Lake-U. V počtu jader se dostanou na úroveň moderních APU AMD s architekturou Zen 2, čili půjde až o osm fyzických a šestnáct logických jader.

Intel už jejich nástup potvrdil , respektive slíbil osmijádrové procesory s Willow Cove, čili Tiger Lake. Neuvedl jejich přesné označení, ale to je nakonec stejně to nejméně důležité, co můžeme řešit. I tak jim ale budeme říkat Tiger Lake-H, neboť označení TGL-H se už objevilo dříve.

Tiger Lake-H budou mít oproti modelům U zvýšené TDP až na 45 W a k tomu čtyři, šest, nebo osm fyzických jader Willow Cove. Na druhou stranu, Tiger Lake-U mají ve výbavě grafické jádro Xe vybavené až 96 jádry EU, zatímco od modelů H očekáváme maximálně 32 EU, stejně jako od desktopových Rocket Lake-S.

Intel tím jednak ušetří místo na čipu a bude moci o to více posílit výkon procesorových jader, ale má to samozřejmě i svou logiku. Tiger Lake-U jsou dělány spíše na to, aby se spoléhaly na vlastní integrované GPU, zatímco v případě výkonných Tiger Lake-H se využijí spíše samostatné grafické čipy a to pochopitelně platí i pro Rocket Lake-S. Nicméně se tu objevuje i rodina TGL-H35, ovšem to jsou stále jen čtyřjádra s trošku vyšším 35W TDP a ve stejném pouzdře BGA1449 jako TGL-U, a ta budou mít také až 96 EU. Lze ale říci, že TGL-H35 budou dle těchto specifikací prostě jen TGL-U s vyšší spotřebou a takty.





Výsledek z Userbenchmarku vyšťoural známý TUM APISAK , přičemž dle záznamu a rozlišení 2560 x 1600 šlo spíše o stolní testovací platformu s monitorem, neboť takové rozlišení na notebook zrovna nevypadá.

- klikněte pro zvětšení -

Pokud jde o samotné výsledky, ty je lepší v tuto dobu ještě ignorovat, a to i vzhledem k pochybným údajům o taktech (základ 3,1 GHz a turbo 2,75 GHz). Zatím nám musí stačit to, že dle tohoto záznamu jsou TGL-H na cestě a jejich uvedení na trh během příštího jara zatím vypadá reálně.

