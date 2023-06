Intel Tunnel Falls: nový kvantový čip s 12 qubity

Kvantové počítače jsou slibným řešením pro budoucnost a další firmou, která pracuje na jejich vývoji, je i Intel. Ten před několika dny představil nový kvantový čip Tunnel Falls s 12 qubity. Jde o první takový jeho čip, který byl uvolněn do výzkumu pro externí partnery. Dostal se tak např. do LPS (Laboratory for Physical Sciences), Sandia National Laboratories, University of Rochester a University of Wisconsin-Madison. Přední univerzity sice mohou mít i solidní vybavení pro výrobu různých věcí včetně čipů, nemají ale vysokou výrobní kapacitu. Někdy je také jednodušší použít již existující řešení a soustředit se na samotné experimenty s kvantovými technologiemi, než se zabývat ještě i vývojem HW pro ně a jeho výrobou (pokud není cílem výzkumu vývoj samotného kvantového počítače). Intel zároveň spolupracuje s Qubits for Computing Foundry (QCF) programem přes U.S. Army Research Office.



Tunnel Falls je čipem, který se vyrábí na 300mm waferech s využitím technologie EUV v továrně D1 a na jednom waferu je zhruba 24 tisíc těchto maličkých čipů (plocha jednoho vychází 3 mm2). Intel hovoří o tom, že díky malým rozměrům křemíkového čipu dosahuje také dosti vysoké výtěžnosti 95 %. Intel zde pro kódování informace využívá spinu jednotlivých elektronů a tvrdí, že má proti jiným qubitovým technologiím výhodu v mnohem menší velikosti.

Dle něj má jeho řešení milionkrát menší rozměry než jiné technologie pracující s qubity (u nich je pro jeden qubit potřeba 50×50 nm). Podle firmy by to mělo vést ke snazší škálovatelnosti. Intel pro Tuneel Falls nabízí i příslušné SDK pro softwarové vývojáře a již vyvíjí druhou generaci čipu, která by se měla představit v roce 2024.