Intel údajně chystá 2jádrový procesor N300 se 46W TDP a P-Core

Intel má pro ty nejlevnější počítače řadu procesorů Processor N-Series. Toto označení nahradilo Intel Processor N300. Společnostmá pro ty nejlevnější počítače řadu procesorů. Toto označení nahradilo někdejší Celerony a Pentia v mobilní sféře, přičemž mít jako název řády název typu produktu mi přijde poněkud nešťastné. Tato řada zatím zahrnuje 4 modely, a to 2jádrový N50 s frekvencí 3,4 GHz, a dále 4jádrové modely N97 (3,6 GHz), N100 (3,4 GHz) a N200 (3,7 GHz). Tyto procesory jsou tvořené jen jádry E-Core, takže s nepříliš vysokým IPC, tedy ani nepříliš vysokým výkonem a zvládají jen jedno vlákno na jádro, takže počet jader odpovídá i počtu vláken. To by se ale mohlo změnit s novým procesorem

Tato novinka se podle úniků očekává ještě pro toto čtvrtletí (patrně na Intel Innovation Event 19. září) a měla by mít sice jen dvě jádra, ale šlo by o výkonná P-Core, tedy s vyšším IPC a podporou Hyper-Threadingu (konfigurace 2P+0E místo 0P+4E). Celkově by tak měla rovněž zvládnout zpracovat 4 vlákna najednou jako např. N100 nebo N200. Výhodou by měl být ale výrazně lepší jednovláknový výkon, a to jak díky lepší architektuře, tak i díky o trochu vyšší frekvenci 3,9 GHz. Tím by nahradil někdejší řadu procesorů Pentium Gold. Celkem by tu mělo být 6 MB L3 cache paměti a hovoří se o překvapivě vysoké TDP (PBP) spotřebě 46 W. To je na pouhá dvě nepříliš vysoko taktovaná jádra docela dost.