Intel údajně chystá Arc Battlemage s 24 GB VRAM

Intelu se povedlo s novou architekturou Arc Battlemage konečně trochu zaujmout a v recenzích ji mnozí hodnotí jako dlouho chybějící pořádné zavíření stojatými vodami mainstreamu. Arc B580 míří sice spíše do spodní části mainstreamu, přesto potěší např. nadprůměrnou kapacitou paměti a šířkou sběrnice. Má totiž 192bitovou sběrnici a 12 GB VRAM, zatímco konkurence je obvykle na 8 GB a 128bitové sběrnici. Proslýchá se však, že Intel připravuje i variantu nějaké [zatím blíže neurčené] karty, která by mohla mít dvojnásobné množství paměti, tedy 24 GB VRAM.

Nemělo by jít o kartu pro hráče, ale naopak o kartu pro výpočetní segment, jako jsou datová centra, edge výpočty, výukové a vědecké projekty. Zde se větší paměti hodí a je dost pravděpodobné, že karta takto spadne do profesionální řady Arc PRO. Není jisté, zda půjde o upravenou B580, je to ale možné vzhledem k uvedené kapacitě, která by byla dvojnásobkem. Toho by se dalo dosáhnout 12 čipy s 2GB kapacitou, které by ale běžely ne na standardní šířce sběrnice 32 bitů na čip (6×32bit = 192bit, 6×2GB = 12GB), ale jen s 16 bity na čip (12×16bit = 192bit, 12×2GB = 24GB). Podobný princip používá např. i GeForce RTX 4060 Ti 16GB.

Teoreticky by se toho dalo dosáhnout i u karty s 256bitovou sběrnicí (připravovaná B7x0) s 8 paměťovými čipy, které by měly 3GB kapacitu, jenže takové kapacity existují až u GDDR7. Intely zatím používají jen GDDR6, takže to využití základu z budoucí vyšší řady spíše vylučuje.