Intel údajně chystá P-Core Panther Cove, přinesou APX a výrazně vyšší IPC

V architekturách procesorů Intel je trochu zmatek. Máme tu spoustu různých názvů pro architektury a jednotlivé názvy jader, že se v tom leckdo nemůže vyznat. Poslední zákulisní zprávy např. mluví o nové architektuře jader, která má ale hodně podobný název jako jiná architektura procesorů. Abychom se v tom trochu lépe vyznali, pojďme se podívat, kde jsme a co nás čeká.

Nedávno byla představena mobilní architektura Lunar Lake, které obsahuje výkonná jádra Lion Cove. Totéž bude mít i architektura Arrow Lake, která se má představit v následujících týdnech a která bude určena do mobilní i desktopové sféry. V příštím roce se má objevit opět výhradně mobilní Panther Lake, který přinese jádra Cougar Cove. Rok 2026 přinese opět patrně kombinovanou architekturu (desktop i mobilní) v podobě Nova Lake, přičemž zde se mluví o architektuře jader P-Core Coyote Cove.

Nejnovější zprávy pak mluví o nových P-Core s názvem Panther Cove (neplést tedy s CPU architekturou Panther Lake). V rámci tick-tock strategie Intelu, kdy "tock" je malý upgrade (např. z Lion Cove na Cougar Cove), Panther Cove by měl být "tick", tedy významný upgrade architektury.

A tady se nám to trochu zamotává, protože není vůbec jasné, kde budou tato nová jádra použita a zda to původní zdroj nemá pomotané a nejde skutečně o P-Core v Panther Lake. Současně se totiž tvrdí to, že jádra Panther Cove by měla nahradit Lion Cove, tedy být v nástupcích desktopových Arrow Lake, což ale značí, že by měla být v Nova Lake. Také se zmiňuje, že se tak má stát u Core Ultra 400. Jenže u Nova Lake se tvrdí, že budou mít Coyote Cove, jinde se zase tvrdí, že budou mít Royal Core, jenže u nich se chvíli mluvilo o tom, že byly zrušeny. Takže se nám sem do roku zhruba stejného období cpou už tři různé názvy pro nová P-Core, a to Panther Cove, Coyote Cove a Royal Core.



Ať tak či onak, máme zde alespoň nějaké technické detaily. Tato jádra by měla dostat rozšíření instrukční sady APX (Advanced Performance eXtensions) s více registry bez toho, aniž by se to významně podepsalo na spotřebě nebo velikosti čipu. Počet obecných registrů zvýší ze 16 na 32, přidává také nové formy instrukcí pro načítání, ukládání a porovnávání hodnot. Dále mají mít SIMD instrukce AVX10. Nejen to by mělo přispět k výraznému navýšení IPC, nicméně o přesnější hodnotě se prozatím nemluvilo.