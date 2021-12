Intel ukázal herní desktop s Arc Alchemist, potvrdil jejich nástup do března

Intel Arc Alchemist přijdou na trh brzy v příštím roce, to už dávno víme, ale nebylo zrovna jasné, zda si Intel přednostně nepřipraví mobilní karty pro své nové mobilní procesory Alder Lake-P. Nebudeme ostatně zastírat, že notebooky už představují mnohem významnější a větší trh než desktopy, který navíc není ani zdaleka tak poznamenaný těžaři a scalpery.

Intel ale ve svém videu, které slibuje Arc Alchemist na první kvartál příštího roku, zazoomuje právě na monitor napojený na desktopovou sestavu, která je evidentně pouze renderovaná, takže z ní nemáme co vykoukat, ale jde tu o ono neverbální sdělení, že půjde právě i o desktopy.

Dále pak toto krátké video už ukazuje jen záběry z her, a sice Riders Republic od Ubisoftu, Age of Empires IV, Back4Blood, The Riftbreaker, Arcadegeddon a Hitman III. V průběhu těchto ukázek se dozvíme o podpoře ray tracingu a také o vlastní AI upscalingové technologii Intelu, což je už známá XeSS (Xe Super Sampling), kterou budeme hodnotit především v porovnání s NVIDIA DLSS.

Jinak ale z tohoto videa nevyčteme nic, nejsou tu žádné benchmarky či alespoň ukázaná FPS v růžku monitoru. Uvidíme tak nejspíše za necelý měsíc, neboť Intel bude mít svou prezentaci na virtuálním CES 2022, ale co během ní nakonec prozradí, to se ještě ukáže. Ostatně Q1 2022 je široký termín, a tak se může klidně stát, že první desktopové Arc Alchemist přijdou na trh až v březnu.



