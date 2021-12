Intel ukázal na Alder Lake dvě SSD čtoucí rychlostí až 28 GB/s

Ryan Shrout (Chief Performance Strategist, Intel) se chystal právě na CES 2022 v Las Vegas ukázat systém s procesorem Alder Lake a výkonnými SSD pro rozhraní PCIe 5.0, ovšem Intel nedávno ohlásil , že svou přímou účast na veletrhu ruší. Půjde tak jako doposud o online prezentace či jen zveřejnění tiskovek.

Už před termínem CES 2022 tak byla zveřejněna méně významná prezentace systému s procesorem Core i9-12900K, který obsahoval vzorek SSD Samsung PM1743 s rozhraním PCIe 5.0. Nejde přitom o příklad sestavy, která by se dala označit za vzorovou nebo obvyklou, ostatně už PM1743 jsou podniková SSD s fyzickým rozhraním, které není určeno pro PC. Navíc jedinou možností, jak takové SSD využít v systému s Alder Lake-S, je jeho zapojení do slotu PCIe x16, a to hlavního, nebo sekundárního, pokud deska umí rozdělit linky procesoru mezi dva sloty. V takovém případě grafická karta přijde o polovinu linek PCIe (samozřejmě pokud ji máme vůbec nainstalovanou).

Ryan Shrout ale netroškařil a využil díky redukcím zasunutým do obou slotů PCIe x16, které si rozdělily linky PCIe 5.0 z procesoru, hned i dvě taková SSD, tedy až poté, co otestoval jedno po boku RTX 3080 od EVGA.

Ve výsledku šlo v podstatě o porovnání mezi WD Black PCIe 4.0 SSD a zmíněným Samsungem. Vedle něj WD samozřejmě neměl šanci už jen kvůli použitému rozhraní, takže skončil na propustnosti 7 GB/s (sekvenční čtení), zatímco Samsung se vyšplhal na 13,7 GB/s, ovšem rychlost zápisu už byla skromnějších 6,6 GB/s. Se dvěma SSD se tak propustnost nepřekvapivě dostala až na 28 GB/s.

To ovšem pochopitelně znamená, že se v PC s Alder Lake připravíme o rozhraní určená pro grafickou kartu, kterou pak bude možné zapojit leda na linky poskytnuté čipovou sadou, ale to není třeba sáhodlouze řešit, protože je jasné, že to celé byl jen pokus a snaha ukázat, jakou propustnost dnes lze získat na moderním desktopu Intelu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: