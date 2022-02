Intel ukázal superpočítačové akcelerátory Falcon Shores: CPU + GPU

Falcon Shores je tak kódové označení produktů, které mají do jedné patice či pouzdra dostat x86 procesorová jádra a výpočetní GPU jádra Xe-HPC, což bude navíc určeno pro unifikovanou paměťovou architektury, aby CPU s GPU zpracovávalo stejná data ze stejné paměti. To zní v podstatě jako APU, ovšem sám Intel tu mluví pochopitelně o něčem jiném, a sice o jednotkách XPU.

Vývoj Falcon Shores ještě potrvá, neboť hotové produkty byly ohlášeny až na rok 2024. Jde tu pak především o efektivitu, výkon a kapacitu paměti, přičemž Intel ve všech těchto případech mluví o pětinásobku ve srovnání s aktuálně dostupnými platformami. To je poněkud vágní srovnání, ale v případě produktu chystaného až na rok 2024 můžeme těžko chtít něco konkrétnějšího.





Falcon Shores je označen za zbrusu novou architekturu, která bude určena pro xeonové platformy, čili půjde o XPU určená pro xeonové patice. Využívat se tu pochopitelně budou moderní metody pro pouzdření čipů, čili půjde o vícečipové řešení a dále ani není třeba zdůrazňovat, že tu budou i nové typy či generace pamětí a rozhraní. Co to konkrétně bude, o tom Intel také ještě moc nemluví, ale prozradil alespoň to, že počítá s paměťmi typu HBM a dokonce i s jistým zbrusu novým vlastním typem paměti.

Co se týče výrobních technologií, ty nejdůležitější čipy s CPU a GPU jádry už budou tvořeny procesem z "Angstromovy éry", čili buď 20A, nebo 18A (nebo i obojí).

Falcon Shores mají superpočítače coby následovníci akcelerátorů Ponte Vecchio nasměrovat do éry zettascale, v níž už tak budou až cca 1000x výkonnější systémy v porovnání s prvními chystanými exascale systémy jako Aurora, El Capitan či Frontier. Dle Intelu by přitom nová éra měla odstartovat již pět let po exascale.





V roadmapě nahoře můžeme mimochodem zaznamenat i první blockchainové akcelerátory, čili konkrétně čipy Bonanza pro výrobu těžebních strojů pro Bitcoin.

