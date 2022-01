Intel ukazuje konfigurace mobilních Arc Alchemist

Intel se chystá vytvořit svou první generaci herních grafických karet se skutečně nekomplikovaným paměťovým subsystémem, a to i na rozdíl od AMD nehledě na NVIDII, jejíž nabídka představuje jeden velký zmatek. Budeme tu mít podobnou paměťovou výbavu jako v případě karet generace AMD RDNA2, ovšem s tím rozdílem, že tu nebude objemná cache, která by dokázala zefektivnit fungování paměti, díky čemuž si i velice výkonný Radeon RX 6900 XT vystačí s 512 GB/s. Arc Alchemist mají svým výkonem končit zhruba na úrovni karty GeForce RTX 3070 Ti, která má sama k dispozici propustnost 608 GB/s a v mobilní verzi 448 GB/s, čili by nám to zhruba odpovídalo.

Intel totiž dle uniklé části prezentace skutečně chce nabídnout přinejlepším 256bitovou sběrnici se 16Gb/s paměťmi GDDR6, čili to dělá výsledných 512 GB/s. Je otázka, zda desktopové verze karet nakonec nebudou mít i rychlejší, a to třeba 18Gb/s verze pamětí GDDR6, které už byly nasazeny i na novém Radeonu RX 6500 XT, ale to je jen úvaha. Očekávají se spíše stejné 16Gb/s verze.

Dle obrázku si Intel plánuje celkem 5 verzí mobilních karet, na což ukazuje označení DG2 NB SKU. Půjde zřejmě o tři vycházející z velkého čipu vybaveného 512 EU a 256bitovým rozhraním a pak tu má být menší GPU se 128 EU a pouze 96bitovým rozhraním. Intel dle naznačeného rozmístění čipů plánuje ve všech případech využít 2GB pouzdra pamětí GDDR6 na maximálně 12vrstvých PCB.

Můžeme si tak opravdu škrtnout dříve uváděnou verzi DG2-448, alespoň v případě mobilních SKU, a budeme počítat s tím, že v této nabídce se odrazí i karty chystané pro desktop. Mezi ty by se ale dle VideoCardz už měla karta s čipem o 448 EU opravdu řadit a my bychom mohli dodat, že nejslabší model s 96 EU by naopak mohl být vynechán, anebo alespoň vyslán na trh pouze jako model pro OEM.

