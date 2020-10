Intel utržil 18,3 miliardy USD za kvartál, investoři spokojeni nejsou

Akcie Intelu se postupně dostávaly opět nahoru po velkém letním propadu, který nastal v reakci na ohlášené zdržení 7nm procesu. Nyní se opět dostaly až ke 48 dolarům, kam spadly právě letos na konci července a ne proto, že Intel utržil o 4 % méně než před rokem. To se očekávalo, respektive předpoklad zněl 18,26 miliardy dolarů na tržbách, což Intel s ohlášenými 18,3 miliardami bezezbytku splnil. Nicméně čistý zisk dle GAAP klesl o 29 procent a dle non-GAAP o 26 procent.

Investoři mohou být snad nespokojeni i s tím, že Intel už zastaví program zpětného odkupu akcií po dovršení stanoveného limitu 20 miliard dolarů, do nějž zbývá už jen 2,4 miliard, ovšem ani zde nejde zrovna o překvapivý krok. Vedle toho tu je ovšem i vcelku chabý finanční výhled do budoucnosti, i když ten se oproti dřívějším předpokladům nezhoršil. Server TechCrunch také poukazuje na možnou nespokojenost s dílčími výsledky serverové divize DCG. Především právě ta totiž stála za celkovým poklesem o 4 %, a sama zaznamenala pokles o 10 %, zatímco PC divize CCG dosáhla alespoň o procento vyšších tržeb než před rokem.

A co konkrétně táhlo divizi DCG dolů? Jde o segment Enterprise & Government, který se smrskl jen na 47 % loňských tržeb. Celkově tak divize DCG měla utržit dle předpokladů 6,22 mld. USD, ale ve výsledku to bylo 5,9 mld. USD. Sám Intel poukázal na to, že výsledky byly ovlivněny především pandemií a ta dle něj může i za chabé výsledky paměťového byznysu a IoT.

Pro závěrečný kvartál tohoto roku Intel počítá s tržbami 17,4 miliard a výnosem na akcii 1,10 USD. To bude tak zcela jistě představovat další pokles, a to výraznější než za Q3, neboť poslední kvartál roku 2019 výrazně překonal předpoklady a přinesl Intelu 20,21 miliard na tržbách a výnos na akcii 1,52 USD, přičemž výtečný výkon podala právě serverová divize DCG.

