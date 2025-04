Intel uvádí 200S Boost, přetaktování sběrnic pro vyšší výkon kryté zárukou

Procesory Intel Core Ultra 200 jsou spíše tím, co jsme chtěli od Raptor Lake. Rozumný výkon za docela přijatelnou spotřebu. To by vůči Ryzenům 7000 vytvořilo docela dobrou konkurenci. Proti Ryzenům 9000 je to už ale slabší, zejména co se herního výkonu týče. Tam má Arrow Lake dlouhodobě nevýhodu i proti standardním modelům, natož proti herním verzím s 3D V-Cache. Menší pomocí by mohl být nový režim 200S Boost. Jde o tovární (tedy oficiální) metodu přetaktování podporovanou Intelem, je tedy nadále kryto zárukou. Nekryje však poškození jiných ne-Intel komponent.

Podporováno bude jen na procesorech Core Ultra 200 K (tedy 245K/KF až 285K) na základních deskách s chipsetem Intel Z890 a s odpovídajícími paměťovými moduly s XMP profily. Intel podotýká, že v závislosti na verzích BIOSu i jiných hardwarových limitací ze strany desek a pamětí nemusí být tato funkce dostupná pro všechny konfigurace. Nezaručuje, že procesor s novým nastavením poběží stabilně, přece jen jde o přetaktování (i když oficiální) a ne standardní režim. Po nastavení a restartu PC tak Intel doporučuje provést testy stability, aby měl uživatel jistotu, že jeho procesor dokáže v tomto přetaktovaném režimu bezproblémově běžet. 200S Boost není podporován při využití 4 paměťových modulů.

A co vlastně ten 200S Boost dělá? Nejde o přetaktování CPU jako takového, ale jeho interních sběrnic. Fabric SOC/NGU může mít zvýšen takt z 2,6 GHz na 3,2 GHz s napětím do 1,2 V, Die-to-Die (D2D) pak může jít z 2,1 GHz také až na 3,2 GHz. Dále se posune oficiální podpora pamětí z DDR5-6400 na DDR5-8000.

Otázkou je výkonnostní přínos. V redakci Tomshardware to vyzkoušeli a v 16 hrách dosáhli s procesorem Intel core Ultra 9 285K, základní deskou MSI MEG Z890 ACE, 32GB kity pamětí G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 a Patriot Extreme 5 DDR5-8000 a grafickou kartou GeForce RTX 5090 FE docela pěkný 7,5% nárůst výkonu (od 3,7 % do 11,6 % v závislosti na hře).

Je tu ale velké ale. Toto je rozdíl mezi výchozí konfigurací s DDR5-6400 a 200S Boost s DDR5-8000. Při stejných paměťových konfiguracích (frekvencích) byl rozdíl po aplikaci 200S Boost jen 0,8 % až 1,2 %. Pro herní výkon je tak důležitá především rychlost pamětí. Mezi DDR5-6400 a DDR5-7200 byl nárůst výkonu lehce přes 5 % (jak bez této funkce, tak s ní). Nicméně posun z DDR5-7200 na DDR5-8000 už přináší jen 1,0 % až 1,4 % výkonu navíc.