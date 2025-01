Intel uvádí desktopové Arrow Lake-S se sníženou 65W a 35W PBP

Intel přichází na trh s úspornějšími variantami procesorů Arrow Lake-S. Dosud jsme tu měli varianty Core Ultra 200K se 125W PBP a až 250W MTP. Nyní se nabídka rozšiřuje i o standardní modely Core Ultra 200 s 65W PBP a velmi úsporné Core Ultra 200T s 35W PBP, ty ale patrně nebudou běžně k sehnání. Oproti 200K tu nemáme zásadní technické změny, nadále jsou zde P-Core Lion Cove a E-Core Skymont, rozdílem jsou akorát frekvence. Je dobře známo, že PBP je spotřebou při základním taktu, takže ta se dá velice snadno srazit dolů pouhým snížením základní frekvence.



Podívejme se např. na procesor Core Ultra 9 285. S výkonnějším modelem 285K má stejných 24 jader (8P+16E), stejnou 40MB L2 cache i 36MB L3 cache. Jenže takt E-Core se snížil z 3,2 na pouhých 1,9 GHz, u P-Core pak z 3,7 GHz na 2,5 GHz. To je poměrně výrazná redukce základních taktů, což se projevilo snížením PBP ze 125 W na 65 W. Turbo se ale příliš neměnilo, u E-Core zůstalo na shodných 4,6 GHz, a u P-Core se pak z 5,5-5,7 GHz dostalo na 5,4-5,6 GHz. Intel tak uvádí snížení spotřeby MTP z 250 W na 182 W. Pokud tak bude procesor plně vytížen, můžeme očekávat spotřeby až někde kolem oněch 180 W.

Můžeme jít ještě dál a podívat se na Core Ultra 9 285T. To už se tu bavíme o něčem doslova šíleném. Stále jde o 24jádrový procesor, ten má ale PBP pouhých 35 W. Způsob dosažení je ale shodný, dalším snížením základních taktů. U E-Core jsme se tak z 3,2 přes 1,9 dostali dokonce na pouhých 1,2 GHz. U P-Core je to pak z 3,7 přes 2,5 až na 1,4 GHz. To jsou frekvence, které si pamatujeme tak z dob Pentia III. Není divu, že při tak nízkých taktech může i 24jádrový procesor vykazovat jen 35 W. Jenže procesory mají i nějaké ty vyšší Turbo frekvence. A zde je rozptyl mezi základními a Turbo frekvencemi opravdu extrémní.

E-Core tak z 1,2 GHz mohou vytáhnout svůj takt na 4,6 GHz (stejně jako u 285 a 285K). V případě P-Core se pak frekvence 1,4 GHz může zvednou až na 5,3-5,4 GHz (dle konkrétního Turbo režimu). A poněvadž MTP byla sražena na 112 W, je tu vidět, že zde bude procesor ve výkonu hodně omezován, protože jde jen o 100-200 MHz nižší hodnoty než u Core Ultra 9 285. Dá se tak očekávat výrazný throttling, aby se udržel v daných mantinelech spotřeby. U 265T a 265 jsou dokonce Turbo hodnoty totožné a nižší maximální spotřeba nebude jen tak. Frekvence tak bude moci dosáhnout, ale při zvyšující se spotřebě budou patrně brzy sraženy na nižší hodnoty.

Docela zvláštní je existence Core Ultra 5 245 a 235, které se mezi sebou liší v taktech o 100 MHz, jinak vypadají totožně. Grafickou kartou je Intel Graphics se 2 (225), 3 (235) nebo 4 Xe jádry (245 až 285) a frekvencí 1,8 až 2,0 GHz. Nenajdeme ji však u modelů s přídomkem F. Níže vidíte aktualizovanou tabulku procesorů (předchozí úniky se občas o 100 MHz sekly).