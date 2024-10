Intel uvádí desktopové Core Ultra 200 "Arrow Lake", mají NPU a výrazně lepší efektivitu

Společnost Intel právě představila dlouho očekávané procesory Arrow Lake jako Core Ultra 200. Ty využívají nové patice LGA-1851 a přináší také novou architekturu jader, kterou už známe z úsporné mobilní řady Lunar Lake. Procesory tak mohou mít až 8 jader Lion Cove (P-Core) a max. 16 úsporných jader Skymont (E-Core).



Intel zveřejnil nárůsty IPC pro jednotlivé typy jader. Podle něj mají P-Core Lion Cove o 9 % vyšší IPC než Raptor Cove, nicméně musíme si uvědomit, že se maximální takty procesorů snížily o zhruba 5 %, takže bychom teoreticky neměli očekávat nějak zásadní nárůst jednovláknového výkonu (Intel nicméně hovoří o +8 %). P-Core navíc přišla o Hyper-Threading, takže ze strany P-Core bychom teoreticky mohli očekávat nižší výkon, Intel ale tvrdí, že díky vyšší efektivitě nabízí P-Core ve vícevláknových úlohách při stejné spotřebě asi o 15-20 % více výkonu.

Zásadní jsou v podání Arrow Lake především úsporná jádra E-Core, nyní s názvem Skymont. Z úsporných, nicméně poměrně slabých jader (Gracemont v Raptor Lake) se nyní stala dosti výkonná efektivní jádra, která mají o 32 % vyšší jednovláknový výkon ve výpočtech s celými čísly a v průměru dokonce o 72 % vyšší výkon s čísly desetinnými. Jestli se bude někde nahánět vícevláknový výkon, tak to bude na úsporných jádrech.

To ostatně ukazuje i další snímek z prezentace Intelu. Ve vícevláknovém výkonu mají E-Core 32 % výkonu navíc u celočíselných výpočtů a o 55 % v případě těch s desetinnou čárkou. Ještě dodejme, že E-Core jsou organizována v clusterech po 4 jádrech, kde každý cluster disponuje vlastní 4MB L2 cache. V případě P-Core má každé jádro vlastní L2 cache, a to ve zvýšené kapacitě z 2 MB na 3 MB. Pokud jde o sdílenou L3 cache, ta může mít kapacitu až 36 MB.

Co se týče nabídky, ta začíná na pěti modelech. Vrcholem je 24jádrový (a tentokrát i 24vláknový) procesor Core Ultra 9 285K v konfiguraci 8P+16E. Dostává 4 GPU jádra starší architektury Alchemist (Lunar Lake má Battlemage), má také integrované NPU s výkonem 13 TOPS. Celkový výkon pro úlohy AI pak dosahuje až 36 TOPS. Maximální takt byl snížen na 5,7 GHz (Raptor Lake běžel na 6,0 GHz, v případě modelu KS na 6,2 GHz). Cena činí 589 USD. Dále tu máme 20 jádrový (8P+12E) Core Ultra 7 265K, který bude existovat i ve verzi KF bez GPU. Totéž platí pro Core Ultra 5 245K se 14 jádry (6P+8E).

Dále můžeme zmínit podporu pro 24 linek PCIe 5.0, zvládá 2kanálové zapojení pamětí DDR5-6400 s max. 48GB moduly pro celkovou kapacitu až 192 GB RAM. Všechny modely mají 125W PBP, jejich MTP je pak 250 W u 20 a 24jádrových verzí, resp. 159 W u 14jádrové. Intel nicméně říká, že v aplikacích jsou nové procesory výrazně efektivnější a např. v Cinebench 2024 dokáže 285K dosáhnout při 125 W vyššího výkonu než Ryzen 9 9950X a předchozí Core i9-14900K ke stejnému výkonu potřeboval 250 W.

Intel dále tvrdí, že proti předchozí generaci má novinka v jednovláknovém výkonu v průměru o 8 % navíc, proti konkurenčnímu Ryzenu 9 9950X pak o 4 %.

Pokud jde o vícevláknový výkon, i přes absenci Hyper-Threadingu se díky výrazně výkonnějším E-Core povedlo zvýšit výkon o 15 % ve srovnání s předchozí generací, proti 9950X pak o 13 %. Toto vše ale pochopitelně budou muset potvrdit až nezávislé recenze. Intel přidává ještě jedno zajímavé tvrzení. Říká, že herní výkon procesorů je ve výsledku stejný nehledě na to, jaká PL1 se mu nastaví. Ať už je 125 W, 175 W nebo 250 W, měla by dosahovat stejných výsledků. Tady je zarážející to, že se mluví o PL1. Procesory totiž mohou "boostovat" a pokud je Boost na stejných 250 W ve všech případech, pak tvrzení o stejném výkonu není zas až tak překvapivé.

klikněte pro zvětšení

Intel přidává to, že ve hrách je celé PC s Arrow Lake v průměru o 73 W úspornější než to vybavené Core i9-14900K v režimu Baseline. Ve hrách by mělo mít CPU o 17 °C nižší teploty. V neposlední řadě tu integrovaně najdeme 2 porty Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a 1GbE, externě to jsou 4 porty Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a 2.5GbE. Do prodeje se dostanou 24. října.