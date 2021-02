Intel uvádí, proč jsou B460 a H410 nekompatibilní s Rocket Lake

Ve skutečnosti jde ale o konečný projev toho, že Intel nebyl schopen řádným způsobem rozjet svou výrobu 10nm procesem. Co to s tím má společného? Jednoduše to, že Intel musel dosud v případě mnoha produktů zůstat na 14nm procesu, přičemž si dříve jako obvykle naplánoval výrobu čipových sad tak, aby využívala jeho druhý nejlepší dostupný proces, čili dle původního plánu 14nm proces. Jenomže 10nm výroba se nerozjela, 14nm kapacity nestačily ani pro výrobu procesorů, natož pak čipových sad. Dobře přitom víme o tom, že Intel v jeden moment vrátil výrobu některých sad na 22nm proces a to se právě týká ještě i modelů H410 a B460.

V jejich případě ale pochopitelně nejde pouze o výrobní proces, ale o to, že jde ve skutečnosti o přeznačené starší čipsety, zatímco třeba Z490 a H470 využívají 14nm proces a s ním jsou celkově i modernější. H410 a B460 mohly i jako přeznačené staré čipsety stačit na stále oprašované Skylake, ale na Rocket Lake už nemají příslušnou výbavu.

Jde konkrétně o to, že B460 a H410 nedokáží s Rocket Lake komunikovat pomocí signálů PMSYNC a PMND a rovněž mají starší verzi Intel ME (Management Engine). Čili dle informací z Intelu jsou tyto sady skutečně hardwarově nekompatibilní s novými procesory, a tak nelze očekávat, že se přeci jen objeví BIOSy, které to zařídí.

Nicméně v dovětku se ještě dozvídáme, že některé firmy našly jistou cestu, jak to obejít. Zmíněn byl konkrétně Gigabyte , který připravil nové revize svých desek s B460 a H410. Jenomže ty mají být ve skutečnosti založeny na 14nm čipsetu H470, čili toto řešení nevypadá zrovna ideálně, ale koneckonců záleží už jen na výrobci, zda se mu vyplatí něco takového nabízet.

