Intel uvede další Bartlett Lake-S pouze s jádry P-Core: 6jádro Core 5 120F

V nabídce procesorů AMD i Intelu je toho spousta a nabídka je zejména u starších generací hodně nepřehledná. U Ryzenů 5000 je seznam hodně komplexní (včetně různých modelů F a GT , které se týkají jen některých variant, některé modely jsou na základě APU, některé ne) a v případě Intelu je to ještě horší, protože tam už to nemá řád skoro žádný. Jeho Core různých generací pod různými označeními mnohdy nedávají jasně najevo, o co vlastně jde. Např. tu máme čipy Bartlett Lake, které dosud mířily do síťového a edge nasazení, nicméně nabídka se patrně rozšíří a přijdou nové modely pro další trhy. Označení bude trochu mást, jméno bude nové, technologie stará. Nepůjde totiž ani zdaleka o nejnovější architekturu.