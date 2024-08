Intel uvedl Arc A760A pro automotive s výkonem 229 AI TOPS

Auta jsou dnes už spíše počítače na kolech a software se stává stále důležitější částí. Některé trhy (jako např. ten čínský) už kvalitu doprovodného softwaru posuzuje jako jednu z nejdůležitějších vlastností vozů, což je patrné především u mladé generace. Klasické "automobilové" vlastnosti zajímají postupně méně a méně lidí, při výběru postupně ustupují do pozadí. Intel si je toho vědom a připravil pro výkonné infotainmenty moderních aut nový grafický akcelerátor Arc A760A. Ten je postaven na dobře známé architektuře Alchemist, přičemž je uzpůsoben i pro běh lokálních LLM a jiných úloh umělé inteligence. Pro toto má opravdu velmi slušný výkon, společnost totiž hovoří o výkonu 229 TOPS, což je asi 5násobek toho, co mají moderní NPU v procesorech AMD, Intel i Qualcomm.

Xe Display Engine dovoluje 4 grafické výstupy (DisplayPort) pro více obrazovek v rámci jednoho auta a rozlišení až 4K, jsou podporována grafická rozhraní OpenGL a Vulkan, výrobce také nabízí grafické ovladače pro open-source operační systém do aut na bázi Linuxu. Máme tu i Single Root Input/Output Virtualization (SR-IOV), který má přinášet o 40 % vyšší výkon v rámci virtuálních strojů, přinášet zvýšenou bezpečnost a izolovanost od dalších systémů. Rozumět si má až s 6 kamerami v autě, má také být dle Intelu schopna rozjet AAA herní tituly.

Srdcem je čip ACM-G10 s 28 Xe jádry, 28 jednotkami pro ray-tracing a 448 XMX i vektorovými jednotkami. Máme zde 16 GB VRAM na 256bitové sběrnici. Při frekvenci až 1953 MHz dosahuje čip výkonu 14 GFLOPS v FP32. Podporováno je kódování i dekódování video formátů AVC/H.264, HEVC/H.265, VP9 i AV1. Stinnou stránkou je vyšší spotřeba 225 W, což je známá bolístka architektury Alchemist. Není to sice nějak dramaticky mnoho, aby to např. dojezdy elektromobilů zkracovalo o kilometry, ale nižší hodnota by nebyla k zahození. Intel Arc A760A má rozšířený pracovní teplotní rozsah na -40 °C až +105 °C. Grafický akcelerátor bude dostupný od prvního čtvrtletí příštího roku, to by se už ale měla také představit nová architektura Battlemage pro PC.