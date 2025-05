Intel uvedl grafické karty pro AI: Arc Pro A50 se 16GB a Pro A60 se 24GB pamětí

Společnost Intel představuje nové grafické karty pro pracovní nasazení, různé edge systémy nebo algoritmy umělé inteligence (zejména inferenci). Jsou postaveny na architektuře Battlemage a najdeme tu dva modely, Arc Pro B50 a Arc Pro B60.

Pokud jde o Intel Arc Pro B60, zde jde o GPU s 20 Xe2 jádry a 160 XMX jednotkami, tímto tedy odpovídá kartě Arc B580. Zatímco však běžná herní grafická karta disponuje 12GB pamětí VRAM, pracovní verze karty má velkorysých 24 GB VRAM. Tato paměť běží na 192bitové sběrnici a díky 19Gbps čipům nabídne propustnost 456 GB/s. Frekvence samotného GPU je ale o něco nižší, a tak se výkon v INT8 snížil z 233 TOPS na 197 TOPS. TBP karty je pak konfigurovatelná mezi 120 až 200 W. Využito je rozhraní PCIe Gen5 x8.

Velká paměť se pochopitelně projevuje na výkonu. Proti Nvidii RTX 2000 (Ada) s 16B VRAM má ve vybraných AI testech 1,6× až 2,7× vyšší výkon, což je značný rozdíl. Výkonnější je ve většině testů i proti GeForce RTX 5060 Ti s 16 GB VRAM. Cena těchto karet by se měla pohybovat okolo 500 USD.

Project Battlematrix pak přináší duální karty se dvěma GPU, tedy 40 Xe2 jádry a 48 GB VRAM. Takto lze do jednoho systému poskládat čtveřici karet, díky čemuž může být dosaženo 8 GPU, 160 Xe2 jader a celková paměťová kapacita 192 GB. To už na systému poběží i modely s více než 70 miliardami parametrů.

Levnější model Arc Pro B50 se bude muset spokojit s 16 Xe2 jádry a 128 XMX jednotkami. Jeho paměť je stále velmi slušných 16 GB, nicméně ta běží jen na 128bitové sběrnici se 14Gbps čipy. To srazilo paměťovou propustnost na 224 GB/s. Výhodou je ale nízká spotřeba 70 W, a to při výkonu 170 TOPS, což není vůbec špatné. Pokud jde o cenu, MSRP této karty činí 299 USD. Proti předchozí generaci A50 slibuje 2,3krát více obecného výkonu a 2,4krát lepší efektivitu. U obrazu a zvuku je to sice jen 1,2krát vyšší výkon a v CADu 2,2krát, nicméně real-time vizualizace už poběží 2,7krát rychleji a inference AI dokonce 3,1krát svižněji.