Intel uvedl na trh Tiger Lake s grafikou Iris Xe

Tiger Lake-U jsou zatím jediné dostupné procesory tvořené novou verzí 10nm procesu SuperFin, takže jde pouze o mobilní CPU, jež se Intel bude snažit srovnávat především s mobilními AMD Renoir. A chlubí se mnoha novinkami a prvenstvími.





Máme tu novou procesorovou architekturu, čili Willow Cove, vedle níž je tu rovněž nová grafická architektura Xe (verze Xe-LP). Dále tu máme instrukce pro AI, nový multimediální a zobrazovací engine, do hardwaru zapečené bezpečnostní funkce (Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) a Intel Total Memory Encryption), integrované rozhraní Thunderbolt 4 i PCIe 4.0 a také Intel Wi-Fi 6. TDP nových procesorů se přitom pohybuje mezi 7 a 28 W. A poukázat můžeme také na nové grafické zpracování log procesorů Intel.

Co se týče herního výkonu, oproti AMD Ryzen 7 4800U nám Intel slibuje až 1,8násobný výkon grafiky Iris Xe v procesoru Core i7-1185G7. Ten aktuálně představuje to nejlepší z nové generace a nabídne 4C/8T na taktu 3 až 4,8 GHz (turbo všech jader 4,3 GHz), 12 MB L3 cache, podporu pamětí DDR4 až na 4266 MHz a Iris Xe s 96 EU na taktu až 1,35 GHz.

Veškeré ostatní modely už budou slabší, přičemž všechny ani nenabízí grafiku Iris Xe a některé "pouze Intel UHD Graphics". To by však nemá znamenat, že takové procesory budou vybaveny zastaralou integovanou grafikou. Půjde stále o generaci Xe, jen pod odlišnou značkou, ostatně i v minulosti Intel tímto způsobem rozlišoval výkonné a slabší verze. Iris Xe tak dostanou 96 a 80 CU, zatímco nové UHD Graphics budou mít 48 EU.

Z pohledu někoho, kdo o notebook s Tiger Lake-U stejně nebude mít zájem, je tu významná především jedna věc, a to pracovní frekvence. Už dříve bylo zřejmé a dnes se to potvrzuje, že Intelu se povedlo značně zvýšit pracovní takty, a to ty základní, které jsou spojeny s TDP. Ice Lake tak nabízely základní takty nad 1 GHz, zatímco Tiger Lake se dostávají až na 3 GHz, takže to je skutečně pozoruhodný pokrok. Intel skutečně nepřehání, když říká, že nová verze 10nm procesu představuje největší skok v rámci jedné technologie, který kdy předvedl.

Tiger Lake-U můžeme očekávat ve více než 100 modelech notebooků od firem Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung a dalších. Některé z nich ponesou také značku Evo, která má zaručit, že systém se dokáže ze spánku probudit za méně než sekundu, na baterii dokáže při reálném použití pracovat alespoň 9 hodin (displej s FHD), dobití na 4hodinový provoz zabere maximálně 30 minut (opět FHD) a při provozu s baterií bude zaručeno konzistentní výkon.

