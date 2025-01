Intel už dodal první testovací vzorky procesorů Nova Lake

Procesory Intel mají za sebou představení nových architektur Lunar Lake v mobilní sféře a Arrow Lake v obou, tedy mobilní i desktopové. Intel bude i v budoucnu pokračovat v častějším představování nových mobilních čipů, a tak bychom tu ještě letos měli mít Panther Lake, který se patrně neobjeví v desktopových variantách, nýbrž jen těch mobilních, a má být vyráběn procesem Intel 18A. Obě platformy (desktopovou i mobilní) by měla pokrývat až další řada Nova Lake. S tou se počítá až pro příští rok 2026.



Přestože rok 2026 je ještě hodně daleko, už na konci loňského roky byly dodány první vzorky procesorů Nova Lake pro vývojářské účely. Napovídají tak uniklé dokumenty z první půle prosince 2024. O procesorech toho ale prozatím není moc známo. Spekuluje se nad využitím výrobních procesů Intel 14A i 2nm TSMC, je možná také různá jejich kombinace, což by nebylo asi překvapivé díky dlaždicové struktuře moderních procesorů. Víme však, že by neměly mít vestavěnou paměť jako Lunar Lake (což platí i pro Panther Lake). Tyto procesory by měly dostat novou architekturu jader, a to Coyote Cove pro P-Core a Arctic Wolf pro E-Core. V blízké době ale můžeme očekávat spíše více úniků ohledně Panther Lake, jejichž uvedení je přece jen blíže.