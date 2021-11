Intel už ukázal Meteor Lake, procesory pro rok 2023, využijí HBM?

O procesorech Meteor Lake dávno víme, neboť Intel je v této době už mnohem vstřícnější než dříve a informuje o svých budoucích produktech dlouho dopředu

Bylo zřejmé, že Meteor Lake nebudou vypadat přesně tak, jak nám Intel ukázal na renderovaném snímku, čili že tu nebudou tři stejně velké čipy, notabene když mají být tvořeny různými procesy, jak vyplývá ze slíbeného 7nm (Intel 4) čipu s procesorovými jádry. Mimochodem na začátku října jsme se dozvěděli, že Meteor Lake už prodělaly tape out , což Intel nyní svými snímky potvrzuje.

V případě prvního obrázku ještě není zcela zřejmé, na co se to koukáme, ale už druhý nám potvrdí, že jde skutečně o pole již sestavených procesorů Meteor Lake, a to dle pouzdra v mobilní verzi. Renderovaný obrázek přitom sice ukazoval jen na tři čipy, ale jak to vypadá, ty ve skutečnosti tu budou čtyři (plus kousek nevyužitého místa).

Ovšem i Intel dříve mluvil o třech dlaždicích, a sice o výpočetní s neznámým počtem CPU jader Ocean Cove a dalšími slabšími jádry v hybridní sestavě, dále to je čip s 96 až 192 grafickými EU a nakonec I/O čip s paměťovým kontrolerem, PCIe, Thunderboltem, apod. Není přitom jasné k čemu bude čtvrtý, nejspíše ten nejmenší čip. Lze ale usuzovat, že může jít o rozšíření I/O funkcí, anebo snad paměti.





Vzhledem k tvaru posledního čipu se totiž nabízí myšlenka, že by ve skutečnosti mohlo jít o paměť typu HBM. Tu sice máme zafixovanou jako čip, jehož tvar se mnohem více blíží čtverci, než tak úzkému obdélníku. Ovšem tuto představu už narušily nedávno představené Sapphire Rapids s HBM2e , jejichž paměti vypadají velice podobně jako tento čip na prototypu Meteor Lake. Potom by totiž i odpovídaly informace Intelu, že se tyto procesory budou skládat ze tří části, neboť iGPU s HBM lze do jisté míry pokládat za jeden celek.

Co ale bylo potvrzeno, je to, že tyto procesory bude Intel vyrábět přinejmenším ve své továrně Fab 42 v Arizoně a použity pro to budou procesy Intel 7 a Intel 4, čili 10nm a 7nm.

Ceny souvisejících / podobných produktů: