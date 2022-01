Intel v irské Fab 34 dosáhl důležitého milníku v nasazení 7nm procesu

To znamená, že nový provoz v Leixlip byl od začátku chystán na spuštění v roce 2023 a to stále platí. Samozřejmě ale nejde o jedinou továrnu, která bude vyrábět pomocí 7nm procesu. Na ten jsou chystány také Fab 52 a Fab 62 v Arizoně, jež mají spustit výrobu o rok později a naopak dříve to budou starší továrny v největší základně Intelu, oregonském Hillsboro. Z nich jsou přitom nejnovější D1D a D1X připravovány také pro 5nm proces (Intel 3).

stěhování výbavy ve Fab 34

Intel měl v plánu utratit za Fab 34 kolem 8 miliard dolarů a v novém provozu zaměstnat kolem 1600 lidí. Aktuálně se mluví už o 7 miliardách, přičemž samotná továrna je nyní již hotová a pracovníci do ní začali stěhovat potřebné vybavení, kterým bude vyrábět své 7nm čipy.

Obvykle trvá vybavení nové továrny zhruba rok, čili Intel je na cestě splnit svůj záměr. Na snímcích přitom vidíme konkrétně stěhování litografického systému určeného (nejen) pro nanášení fotorezistivních materiálů na wafery, které pak půjdou pod masku a EUV záření v litografickém skeneru a pak zase zpět do zmíněného stroje, kde přijde na řadu poexpoziční vysoušení/zapečení, vývoj a nakonec před dalším krokem i očištění. Tento stroj byl dopraven letecky přímo z Hillsboro.



Jde ovšem jen o jeden z mnoha kusů výbavy, jichž typická továrna Intelu obsahuje kolem 1200, čili celý proces vybavení nové Fab 34 bude trvat ještě dlouho. Ta ale po svém dokončení zdvojnásobí výrobní plochu, kterou má Intel v Irsku k dispozici a především tamní kapacity zmodernizuje. Aktuální Fab 24 z roku 2006 totiž vyrábí pomocí 14nm procesu.

My ale zatím stále ještě čekáme na ohlášení toho, kde chce Intel v Evropě postavit své zbrusu nové provozy. Jisté je, že to nebude Irsko a z dosavadních zpráv vyplývá, že by mohlo jít s největší pravděpodobností o Německo. Ale nebudeme předbíhat.

Zdroj: TZ Intel via TechPowerUp

