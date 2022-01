Intel v Ohiu postaví dvě nové továrny, může tam investovat až 100 mld. USD

Není jasné, proč tato zpráva byla zveřejněna s předstihem, nicméně je tu a je oficiální.

Intel se chystá vynaložit 20 miliard na výstavbu dvou nových továren ve státě Ohio, kde bude vyrábět jednak vlastní produkty, ale také cizí čipy na zakázku v rámci Intel Foundry a strategie IDM 2.0.

Guvernér Ohia Mike DeWine už se nechal slyšet, že vřele vítá tuto firmu, která do jeho státu přinese tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst, přičemž další pozice vzniknou jako nepřímý důsledek. Intel přitom ve státě Ohio dosud žádnou továrnu na čipy ani jiné významné zařízení nemá. Americké továrny na čipy, které Intel provozuje, jsou totiž umístěny v Oregonu, Arizoně a jedna také v Novém Mexiku, čili veskrze v západní části USA, kdežto Ohio je na východě.

Vedle toho má Intel v rámci desetiletého plánu připraveno ještě cca 100 milionů dolarů na partnerské programy s různými vzdělávacími institucemi v tomto regionu, což pochopitelně spadá do snahy vychovávat si budoucí zaměstnance. Jde především o univerzity a také o U.S. National Science Foundation.

Potvrzuje se nám tu tak spekulace zmíněná v ranní aktualitě , jde ovšem o ono tolikrát zmiňované "polovodičové městečko"? To by měl být mnohem větší projekt s investicemi ve výši alespoň 60 miliard dolarů a také že se na konci zprávy dozvídáme, že celkové investice Intelu by v Ohiu mohly v horizontu deseti let dosáhnout až 100 miliard.

I v rámci první fáze ale půjde o největší jednorázovou soukromou investici v historii Ohia. Ta v úvodní fázi přinese práci pro cca 7000 stavbařů a Intel už také hned zaměstná na 3000 lidí, kteří budou továrnu připravovat. Obě továrny se budou nacházet na jednom místě, a to na cca 1000akrovém pozemku v Licking County poblíž Columbusu. Teoreticky by se na pozemky, které má Intel v Ohiu k dispozici, mohlo vejít až osm továren.

Plánování výstavby zmíněných dvou továren už začalo, přičemž do země se poprvé kopne ještě na konci tohoto roku, přičemž výroba by tak měla začít někdy v roce 2025. Intel se tímto krokem poprvé po 40 letech odhodlá postavit továrnu na místě, které je pro něj zcela nové a dnes se možná ještě dozvíme něco o tom, jak to bude v případě nových evropských provozů Intelu, které by také měly vzniknout na zbrusu novém působišti.