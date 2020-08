Intel v promoakci zlevňuje Core 9. generace až o čtvrtinu

Procesory Intel Core 10. generace nemá cenu ani moc zlevňovat, protože řada z nich je na trhu stejně velice těžko k sehnání, což platí i pro vlajkový model Core i9-10900K. A taky že se Intel rozhodl zlevnit ne aktuální, ale předchozí generaci procesorů Core, čili model 9900K a jiné.

Navíc nejde o prosté zlevňování, které by se promítlo přímo v cenících Intelu a platilo všeobecně a bez omezení. Tom's Hardware sděluje, že jde o jistou promoakci a sám Intel uvádí, že jde o jednu z cest, jak podpořit poptávku v DIY segmentu po výkonných procesorech. Z toho vyplývá, že jde jistě o procesory prodávané na volném trhu, jenomže Intel k tomu nesděluje žádné podrobnosti. Podobné akce jsou totiž omezeny jak časově a mohou být také zaměřeny jen na určité trhy či dokonce prodejce. Čili nějaká tisková zpráva od Intelu by určitě přišla vhod.

Je pravda, že procesorů generace Coffee Lake-S je na trhu ještě dost a na rozdíl od Comet Lake-S je běžně k dispozici i vrchol jejích řad, Core i9-9900K. Právě ten, stejně jako ostatní Core i9, má asi největší smysl kupovat, tedy v případě, že jej lze pořídit za slušnou cenu. Je totiž třeba zohlednit, že Comet Lake-S už běžně v rámci celé rodiny nabízejí hyperthreading a že výbava procesorů Core i9 se v jejich případě přesunula do skupiny Core i7. Čili Coffee Lake-S sice mohou mít stejné IPC a velice podobné takty, ale z hlediska konfigurace jader jasně vede Comet Lake-S. Co to znamená?

Zrovna v případě modelu Core i9-9900K to jednoduše znamená, že ten v našich obchodech za stávající ceny představuje velice chabou nabídku. Přijde totiž na cca 11.500 Kč, zatímco jeho výše taktovaný ekvivalent v podobě nového Core i7-10700K (běžně dostupný) lze sehnat o cca 800 Kč levněji. Další dvojice už zkoumat nebudeme, ovšem už z tohoto je zřejmé, že slevy jsou opravdu namístě, zvláště pokud má být cílem Intelu a prodejců se starých Coffee Lake-S vůbec zbavit, a to pokud možno včas. Rocket Lake-S by totiž měly nastoupit ani ne za půl roku a ještě dříve to budou nové Ryzeny čtvrté. generace, přičemž už ta třetí Intelu v DIY segmentu velice zatápí.

Dle zdroje se slevy týkají především modelů Core i9-9900K, Core i7-9700K a Core i5-9600K. V prvním případě jde o cca 60 dolarů, v druhém o 40 a nejvíce by měl být zlevněn třetí jmenovaný, a to o cca 70 USD na 195 USD. Pokud se něco z toho stačilo projevit v českých obchodech, pak jde zatím o Core i7-9700K, jehož cena v posledním týdnu náhle spadla o více než 1000 Kč.



