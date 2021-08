Intel v USA postaví celé výrobní "městečko" za 60 až 120 miliard dolarů

Tyto informace prozradil samotný CEO Intelu, Pat Gelsinger, který tak stanovil velice široké finanční rozpětí celé investice, takže dozvíme se, na čem bude výsledná částka záviset? Gelsinger sám dále uvedl to, že půjde o celý komplex budov, kde se jednak budou vyrábět čipy pomocí moderních výrobních technologií Intelu a velice důležité budou také kapacity pro jejich pouzdření, bez nichž by Intel musel výsledné wafery posílat jinam pro dokončení samotných produktů. Pak jsme se ještě dozvěděli, že nový komplex bude mít vlastní elektrárnu a stát by měl poblíž univerzity i velkého města, vhodného vodního zdroje i infrastruktury. Zatím se ale nedozvíme, které místo ve kterém státě USA si Intel vybral, ale oznámeno by mělo být do konce roku.

Hlavní část komplexu, čili továrna pro výrobu čipů, bude sestávat z jednotlivých modulů, jichž bude celkem šest až osm, přičemž zařízení pro pouzdření čipů bude využívat moderní technologie EMIB a Foveros. Jeden modul továrny přijde na 10 až 15 miliard dolarů, takže právě vzhledem k těmto údajům Intel mluví o výsledném širokém cenovém rozpětí.

Celkem v komplexu najde práci kolem 10.000 lidí a Gelsinger ze zkušenosti tvrdí, že díky těmto pracovním pozicím vznikne další desetinásobek nepřímých pracovních pozic, takže se dá mluvit o vytvoření nového městečka. Respektive městečka v měřítku Spojených států, v našem případě by šlo přinejmenším o okresní město.

Stavba takového komplexu tak bude běh na dlouhou trať, ale první části by měly začít fungovat už někdy v roce 2024, což znamená, že by se mohlo začít vyrábět procesy Intel 4 či Intel 3 (7nm třída) a samozřejmě čím později budou další moduly dokončovány, tím novější procesy by měly využít.

Čili v tomto případě jde o zbrusu nový komplex plánovaný nad rámec nové Arizonské továrny, která bude představovat celkovou investici dalších cca 20 miliard dolarů. Aktuálně tak Intel stále ještě zvažuje nabídky z několika států USA.



