Intel ve svých 7nm Horse Creek využije jádra RISC-V od SiFive

Dosud tak nebylo potvrzeno a ani vyvráceno, že nabídka 2 miliard dolarů za firmu SiFive platí . Intel by si tak údajně zajistil dobrou pozici pro to, aby měl k dispozici vhodnou konkurenci pro procesory jiných firem založené na architektuře ARM. To si ostatně však může zajistit i bez akvizice samotné SiFive, jak se nyní ukazuje.





Jde tu konkrétně o čipy řady SiFive Performance s označením P550, které jsou dle firmy SiFive nejvýkonnější na trhu, pokud jde o architekturu RISC-V. Ta je srovnává s konkurenčními ARM Cortex-A47, které mají P550 překonat s ohledem na poměr výkonu a velikosti čipu. Na to nyní zareagoval Intel, který ohlásil, že P550 využije pro svou budoucí platformu Horse Creek chystanou pro 7nm proces.

Co ale víme o samotné Horse Creek? Samotný Intel se o ní ještě moc nezmínil, což je pochopitelné, když bude určena až pro 7nm proces, který tu ještě není a nastoupí spíše až za rok a půl. Testovací verze čipů Horse Creek tak mohou dorazit spíše až v příštím roce a víme pouze to, že vedle jader P550 budou obsahovat rozhraní pro paměti typu DDR a také PCIe.

O jaké konkrétní produkty ale půjde a pro co budou určeny, to se můžeme pouze dohadovat. Kódová označení jako Boulder Creek, Cherry Creek či jiné Creek v minulosti označovaly zpravidla paticové platformy, ale byly to také produkty jako Cave Creek coby serverový čipset či jiné. Z prostého kódového označení Horse Creek tak nelze určit, o co by se mohlo jednat, nicméně lze očekávat, že o produkty pro běžné spotřebitele asi nepůjde.

Zajímavé je tu ale načasování, které Intel zmínil. Dříve jsme počítali s tím, že první 7nm produkty budou dlaždice pro procesorovou generaci Meteor Lake, která nastoupí až v roce 2023. Horse Creek ale byly ohlášeny už na rok 2022, čili právě tyto čipy by měly být první na trhu založené na 7nm procesu Intelu. Lze ale počítat s tím, že půjde o poměrně malé čipy, což právě může umožnit jejich brzký nástup a také pravděpodobně nepůjde na rozdíl od Meteor Lake o skutečně masově vyráběné produkty.



Ceny souvisejících / podobných produktů: