Intel vypustil na trh Xeon W-3300: 10nm CPU pro pracovní stanice

Procesory Xeon W-3300 tak vycházejí z nové generace 10nm Xeonů pro servery, čili jde v podstatě o Ice Lake-SP, které však nekončí jako Xeon Platinum na 40 jádrech, ale na 38 jádrech. Ovšem dvě jádra navíc by už tuto generaci nezachránila, respektive by nezařídila, aby ta mohla opravdu soupeřit s procesory Threadripper. A to společnost AMD ještě ani nemá na trhu nové Threadrippery s jádry Zen 3, což je velice pravděpodobně přímý důsledek toho, že Intel nenabízel konkurenci ani pro modely se Zen 2. Proč se tedy snažit, když má AMD dost jiných oblastí, kde je vhodnější napnout své síly?

Na trh se tak dostává pět nových Xeonů W-3300 vybavených 12 až 38 fyzickými jádry, které až na jeden model sdílejí stejné turbo 4000 MHz a poté už jde o takt odstupňovaný s nepřímou úměrou dle počtu jader. Ceny se pak pohybují mezi 950 a 4500 dolary, přičemž jde o částky platící při odběru po 1000 kusech. Půjde tak nejspíše o velice podobné ceny jako v případě Threadripperů Pro 3000, kde máme doporučené ceny 1150 až 5490 USD, což ale platí pro 16 až 64jádrové modely.

Intel Xeon W-3300 Ice Lake

Jádra Základní takt (MHz) Turbo (1 jádro) Turbo (všechna jádra) L3

(MB) TDP Cena (1000kusové série) W-3375 38 / 76 2500 4000 3300 57 270 W $4499 W-3365 32 / 64 2700 4000 3500 48 270 W $3499 W-3345 24 / 48 3000 4000 3700 36 250 W $2499 W-3335 16 / 32 3400 4000 3700 24 250 W $1299 W-3323 12 / 24 3500 3900 3700 21 220 W $949 Server Anandtech se už dostal k jednomu systému s procesorem W-3365, který se tak dá přímo postavit proti rovněž 32jádrovému Threadripperu 3975WX. Dle provedených testů lze říci, že Intel v celkovém měřítku nabídku firmy AMD srovnal, i když je to spíše tak, že někdy je výrazně výkonnější Xeon a jindy zase Threadripper. Srovnání cen je ale jasné, tam Intel rozhodně nevede (3975X má dop. cenu 2750 USD) a dnes se navíc už pomalu vyhlížejí Threadrippery se Zen 3, které sice budou velice pravděpodobně dražší než dnešní modely, ale výrazně výkonnější. V každém případě jde celkově o slušný pokrok oproti Xeonům W založeným na architektuře Skylake, i když kupodivu rovněž ne zcela ve všech testech. Počkejme si ale na důkladnější benchmarky, které na Anandtechu slíbili na pozdější dobu, až se vyřeší jisté problémy, které přineslo poškození testovacího systému, který cestu přes Atlantik nepřežil ve stoprocentním stavu.

