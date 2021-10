Intel vyšle na trh své Arc Alchemist bez omezení výkonu těžby

Otázka, zda Intel Arc Alchemist budou schopny těžit kryptoměny, je samozřejmě zcela zbytečná a ptát se můžeme pouze na to, jaký výkon při tom nabídnou a při jaké spotřebě. Nelze ale počítat s tím, že půjde o výkon, který by zastínil generaci Ampere, ostatně Intel se chystá dle dosavadních informací využít maximálně 256bitovou sběrnici pro paměti GDDR6, což by ukazovalo na srovnatelný výkon v hashrate s Radeony RX 6000, ale uvidíme.

Od Koduriho se dozvídáme jednak to, že Intel si nechystá žádný omezovač výkonu těžby, jaký ve svých LHR verzích karet zavedla NVIDIA. Zde je nutné připomenout, že LHR karty už stejně nejsou omezeny na cca polovinu výkonu v těžbě pomocí Ethash. Nejdříve bylo odemknuto 70 % výkonu a nedávno se začaly těžit dvě kryptoměny naráz , čímž se využívá plný výkon GeForce LHR. Ovšem to není z hlediska výdělku stejné, jako by se celý výkon karty odemkl pro těžbu Etherea, zvláště když má na ni při těžbě dvou kryptoměn najednou padnout jen menší část výkonu, zatímco pro druhý coin (zde si můžeme vybrat) se využívá větší. Ale o to nyní nejde.

Aktuálně se stále mluví o tom, že Intel sice uvede své Arc Alchemist na trh v prvním kvartálu příštího roku, ale půjde pouze o mobilní verze. Desktopové nastoupí někdy později, a to pravděpodobně na jaře, čili v druhém kvartálu.

Další otázka se týkala dostupnosti karet a Raja Koduri na ni neměl povzbudivou odpověď, ale ta alespoň zněla upřímně na rozdíl od toho, co jsme zvyklí slýchávat od firmy AMD i NVIDIA. Koduri uvedl, že by se mu vždy hodily větší dodávky a rozhodně nechce slibovat, že Intel dodá na trh dost karet. Ovšem to dle něj nyní nemůže tvrdit ani žádný z jeho konkurentů.

AIB výrobci karet také dle šéfa grafické divize Intelu už mají k dispozici vzorky referenčních karet Alchemist, takže už mohou vyvíjet své verze. Čili na tuto práci budou mít více než dost času, když můžeme počítat s tím, že hotové karty se mají dostat na trh reálně tak za šest měsíců a možná i později.

Rozhovor se zástupci Intelu je mnohem delší (viz zdroj), ale ti málokdy poskytují odpovědi, které by stálo za to zmínit, ačkoliv se otázky točí i kolem podpory technologie XeSS, výrobních procesů, spotřeby či četnosti vypouštění nových ovladačů.

