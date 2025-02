Intel vysvětluje proces 18A, znovu potvrzuje uvedení v 2. polovině 2025 u Panther Lake

Výrobní proces Intel 18A by měl být významnou vzpruhou pro strádající Intel Foundry. Nejenže by měl pomoci posunout procesory Intelu k vyšší efektivitě, především by ale měl společnosti pomoci rozjet nový byznys výroby čipů pro externí partnery. Zájemců ale prozatím moc není, takže budeme muset počkat na to, jak se vlastně povede, a zda napraví pošramocenou pověst Intelu. Ten nyní zveřejnil nové video, kde vysvětluje klíčové technologie.



Intel 18A přinese RibbonFET, což sníží prostorové nároky tranzistorů, snižuje to také jejich spotřebu a umožňuje jim to pracovat rychleji. PowerVia pak přesouvá napájení pod čip, což zvyšuje rychlost toku dat, přičemž hlavní výhodou je zde efektivita těchto přenosů, tedy ve výsledku nižší spotřeba a delší výdrž na baterii. Jako první se objeví u mobilních procesorů Intel Panther Lake, které mají být představeny v druhé polovině letošního roku. Postupně by se měla rozjet také výroba pro externí firmy, otázkou ale je, kdo všechno bude mít zájem.