Intel Xe DG1 a nové fámy: přijde vůbec konkurence pro Radeony a GeForce?

Intel DG1 by měly být ty nejslabší grafické čipy generace Xe, zatímco DG2 slibují až 512 jednotek EU, takže ty by mohly připravit důstojnou konkurenci i pro výkonné GeForce a Radeony. DG1 se ale aktuálně srovnává spíše s integrovanými grafikami a má se jako čip vejít do pouze 25W TDP.

Nyní se ovšem objevila zpráva od insidera z programu Odyssey, že DG1 GPU má opravdové problémy se do 25 W skutečně vejít a že je pouze o 23 % rychlejší než integrovaná grafika v připravovaných procesorech Tiger Lake. Dozvídáme se ale především to, že DG1 nikdy nepřijde na trh, ale ne kvůli problémům s vývojem, ale prostě kvůli tomu, že už od počátku mělo jít o GPU sloužící jako testovací pro další vývoj.

To by ostatně vysvětlovalo, proč má jít o slabší GPU než DG2, která disponují 128, 256, či 512 jednotkami EU. Vypouštět totiž na trh kartu s čipem, který by neměl ani těch 128 EU, totiž vypadá jako čirý nesmysl, neboť taková karta by se dala srovnávat spíše s integrovanými Vegami v APU než s jinými kartami. Ostatně už jen 25W TDP hovoří za vše.

Hlavní ovšem je, že aktuální podoba DG1 bude logicky odpovídat celkovému stavu vývoje grafik generace Xe a nyní se už podruhé objevují fámy , že ten nepokračuje dobře. Právě nedávno se mluvilo především o chabé efektivitě , čili dnes jde v podstatě o to samé - příliš vysoká spotřeba a nízký výkon. Jde prý také o teploty, ovšem ty jsou pochopitelně spojeny právě se spotřebou.

Dále bylo řečeno, že Intel se "může těchto věcí zbavit", pokud bude muset, ale je otázka, co se tím přesně míní. Jde snad o celý program vývoje GPU, který má v roce 2021 přinést výkonné 7nm čipy Ponte Vecchio? Protože z informací Intelu vyplývá, že ten s nimi ve svých plánech jasně počítá. Jenomže na druhou stranu, Ponte Vecchio mají být GPU akcelerátory, ne grafické karty a Intel má v tomto ohledu už více želízek v ohni, jak ostatně dokázal před pár dny i akvizicí Habana Labs

Vedle toho víme i to, že aktuální šéf Intelu se dle svých vyjádření ani moc nechce snažit o udržení či snad další zisk podílu na trhu s x86 PC. To pochopitelně zahrnuje především procesory, ovšem jde i o snahu proniknout na další trhy s velkým potenciálem k růstu. Je ale otázka, zda Intel měl o vývoj GPU zájem především s ohledem na jejich nasazení v klasické podobě grafických karet, nebo spíše akcelerátorů. Pokud mu o grafiku moc nešlo, o to snadněji by mohl svá GPU oželet a nahradit jinými akcelerátory.

Je třeba říci, že i když to jsou zatím všechno jen fámy, pak pokud nejde rovnou o celou dezinformační kampaň, něco by nich mělo být. Intel skutečně nemusí pro své budoucí plány GPU až tak moc potřebovat, takže je otázka, zda se DG2 vůbec někdy dostanou na trh a zda Koduriho grafická divize nezanikne stejně rychle, jako se objevila.

Ceny souvisejících / podobných produktů: