Intel Xe-HPG: hon za pokladem začne za týden

Klasický scavenger hunt představuje spíše venkovní aktivitu, což by v tomto případě postrádalo smysl, pokud chce Intel oslovit lidi po celém světě. Lze tak očekávat spíše internetovou akci, která dle příslušných stránek xehpg.intel.com začne příští týden 26. března v 17:00 našeho času.

Na stránkách se vedle toho píše už jen to, že se máme v tu dobu vrátit s naším tajným kódem. Ovšem jaký kod to je a kde jej máme vzít?

Jeden kód v následující podobě se objevil v teaseru Intelu na grafiku Xe-HPG a nešlo o text, ale o zakódovanou IP adresu 35.160.237.208, která nás dovede právě na výše uvedené stránky.

00100011 10100000 11101101 11010000

Nicméně to už bylo vyřešeno na wccftech díky uživateli duckofdeath, takže tajný kód, s nímž se máme příští pátek objevit na daných stránkách, bude pochopitelně jiný. To nám ale stále nic neřekne o tom, kde jej máme vzít, takže zatím můžeme jen hádat. Mohl by nám jej nějakým způsobem sdělit prostřednictvím Twitteru třeba Raja Koduri , který má podobné věci velice rád, zvláště když mezi jeho největší záliby patří matematika a grafika. Anebo bude zanesen v připravovaném projevu nového CEO Pata Gelsingera , který se příští týden chystá promluvit o budoucnosti Intelu.

Video pak skrývalo ještě něco, a to 79.0731W a 43.0823N, což jsou pochopitelně souřadnice, které nás dovedou k ostrovu Goat Island u Niagarských vodopádů. Může jít o kódové označení Niagara Falls pro nějaký konkrétní grafický produkt, anebo jde snad o pomník Nikoly Tesly, který se na daném ostrově nachází? Tesla to spíše nebude, neboť jeho jméno už NVIDIA využila, a to pro řadu GPGPU akcelerátorů a dnes už ostatně značku Tesla nevyužívá.

A pak je tu samozřejmě otázka, co nám chce Intel celou touto akcí vůbec říci a zda snad nejsou Xe-HPG blíže k vypuštění na trh, než by se mohlo zdát. My bychom je očekávali spíše až někdy v hloubi druhého pololetí, ale kdo ví.



