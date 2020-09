Intel Xe HPG pro herní karty by mohl mít až 960 EU, desetinásobek DG1

Intel Xe-HPG by tak mohly dostat verzi vybavenou až 960 jednotkami EU , přičemž dnešní grafiky Xe v podobě DG1 a z nich vycházející integrované verze v Tiger Lake-U mají přinejlepším 96 EU. Ovšem i s nimi zvládnou provoz moderních 3D her ve Full HD a ucházející kvalitě, přičemž jsou brzděny dobře známou bolístkou v podobě slabé propustnosti pamětí DDR4 DRAM.

Intel přitom toho zatím o grafikách Xe HP a Xe HPG (aka DG2) moc neprozradil. Víme, že Xe HPG budou určeny pro herní PC, zatímco Xe HP pro oblast High-Performance Computing coby akcelerátory. Xe HP tak budou i vícečipová GPU propojená pomocí EMIB a vyráběná novým procesem Intel 10nm Enhanced SuperFin. Zato pro herní Xe HPG chce Intel využít standardní pouzdření (půjde tak o monolity) a výrobní proces jiné firmy. Proslýchá se, že by to mohl být 6nm proces firmy TSMC.

Série DG2 měla obsahovat čipy se 128, 256 a 512 EU, přičemž právě maximum 512 EU mělo platit pro Xe HPG, zatímco Xe HP by mohly kombinovat až čtyři takové čipy. Respektive už kombinují v rámci testovacích vzorků:

Dozvídáme se také, že čip DG2 s 384 EU by měl být relativně malý s plochou kolem 186 mm2, což vypadá podivně vzhledem k tomu, že i TU117 pro nejslabší Turingy GTX od NVIDIE má 200 mm2. Dle toho by verze s 512 EU mohla mít kolem 250 mm2, méně než TU116 v kartě GTX 1660 Ti a slabších. To by skutečně nemohl být žádný hi-end, i když nezapomínejme, že má jít o 6nm proces, ale i v takovém případě bychom očekávali mnohem větší čipy, pokud by chtěl Intel oslovit i náročnější zákazníky. Uvidíme.

Klíčem tak může být právě zpráva o údajné verzi s 960 EU, která by tak nabídla celkem 7680 FP32 jader, přičemž Intel by měl využít paměti GDDR6. To se očekává také od AMD a jeho Navi 2X, čili GDDR6X by zatím zůstaly exkluzivně pro NVIDII.

přijdou herní Xe ještě letos?

O výkonu 384EU verze také leccos naznačí další nezaručené údaje o 192bitové sběrnici a 6 GB. To by takovou kartu řadilo přinejlepším do nižšího mainstreamu, takže právě někam po bok dnešních nejlepších GTX 1600. Právě tomu by i napovídala velikost čipu s 384 EU s ohledem na moderní výrobní proces.

Xe HPG s 960 EU by mohl nabídnout zhruba 2,5násobný hrubý výkon modelu s 384 EU, čili pokud jsme dříve mluvili o GTX 1660 Ti, pak verze s 960EU by se dala označit za ekvivalent TITANu RTX. Tím pochopitelně nechci srovnávat výkon Xe s generací Turing, to dnes nejde ani orientačně, jde pouze o představu toho, kam si můžeme různé verze Xe zařadit vzhledem k jejich vlastní údajné výbavě. A jak už bylo řečeno, zatím toho víme příliš málo.



