Intel Xe-HPG s ray tracingem přijdou v příštím roce

Intel svou novou GPU architekturu intenzivně připravuje od roku 2018 a nás by mohla zajímat především řada Xe-HPG určená pro běžná PC a optimalizovaná pro hry. Dříve jsme přitom věděli o třech verzích, a to Xe-LP orientované na efektivitu, výkonné Xe-HP a Xe-HPC pro servery či High-Performance Computing. Konkrétně to tak zatím byl pouze čip DG1 , který byl prezentován a ukázán na samostatné kartě, ovšem ten je příliš slabý na to, aby se mohl dostat na herní karty.

Intel stále není připraven prozradit veškeré specifikace Xe-HPG, ale dozvídáme se alespoň to, že využije paměti typu GDDR6, zatímco Xe-HP má už využít paměti typu HBM. Verze HPG by se tak teoreticky měla zařadit mezi LP a HP a půjde právě o očekávanou desktopovou řadu, za kterou jsme dříve považovali HP.

Dále Intel potvrdil, že Xe-HPG nabídne hardwarově akcelerovaný ray tracing, že už jsou k dispozici vzorky, které právě Intel trápí ve svých laboratořích a v plánu má přijít s konečným produktem během příštího roku. To nebylo nijak upřesněno, takže lze očekávat, že na jeho začátku to asi nebude. Vedle toho se říká, čili toto není oficiální informace, že Intel by měl své Xe-HPG vyrábět jinou společností.

To ale není vše. Intel uvedl, že připravuje produkt označený zatím jako SG1, který bychom mohli dát vedle DG1. A pokud má DG1 znamenat Desktop Graphics 1, pak SG1 bude zkratka pro Server Graphics 1, neboť dle Intelu půjde o samostatnou serverovou grafiku, která má přijít na trh ještě letos.

Co se ale ještě dozvídáme, jsou hlavní specifikace Xe-HP, které nabídnou až 2048 EU (Execution Unit). To platí pro verzi tvořenou čtyřmi dlaždicemi, čili jedna bude mít 512 EU a budou tu verze právě s jednou, dvěma a čtyřmi dlaždicemi, které Intel označuje jako XeHP HD Graphics Neo. Bezpochyby tak jde o GPU, která Intel ukázal už dříve na tomto snímku:

Výkon těchto GPU má přitom růst lineárně, takže pokud verze s 512 EU nabídne v FP32 výkon 10,6 TFLOPS, nejlepší verze s 2048 EU dosáhne 42,3 TFLOPS. Jde tak až na chybějící jednu desetinku o dokonalé škálování, což jde na vrub i tomu, že pro malá i velká GPU Intel počítá s taktem 1300 MHz. Server VideoCardz ale píše, že Intel očekává či počítá s takovýmto škálováním, takže pomocí testů to asi ještě ověřeno nemá.



Pokud ale Xe-HP budou obsahovat čtyři velké dlaždice s 512 EU, pak jak by měly vypadat Xe-HPC? Ty by měly obsahovat ještě více dlaždic, možná až 16 a půjde právě o tolikrát diskutované Ponte Vecchio.

Čili Xe-LP si Intel chystá ještě na tento rok coby SG1 a vše ostatní má nastoupit během příštího roku.

