Intel Xe-HPG vyfocen v inženýrském vzorku, jaký bude výkon a dostupnost?

Intel nemá s čím otálet, neboť už dříve bylo jasné, že nedokáže překonat výkon dnešních generací karet AMD a NVIDIA, přičemž své modely dokáže dostat na trh rok po nástupu generace Ampere, a to musíme být hodně optimističtí. Spíše to bude trvat déle, ale na druhou stranu je situace na trhu stejně taková, že zájem o jakékoliv výkonnější karty je i bude velice silný.

YouTuber Moore’s Law is Dead se nyní podělil s fotografiemi karty označené za Xe-HPG s 512 EU (ekv. 4096 shaderů), což je zatím pouze inženýrský vzorek, jehož provedení neodpovídá finálním produktům (říká se, že finální verze má být bílá). Karta je krom dvouventilátorového chladiče vybavena přídavným napájením ve složení 8 + 6 pinů, což znamená 75 W ze slotu PCIe a 150 + 75 W z těchto konektorů, čili maximum 300 W, přičemž reálné TBP karty bude pochopitelně nižší.

Dále má Xe-HPG stavět na 256bitové sběrnici pro 16 GB paměti GDDR6, což by odpovídalo i moderním Radeonům s Navi 21, ovšem ty mají ku své potřebě ještě Infinity Cache. Intel ale může mít v rukávu něco podobného, ostatně už má své zkušenosti s nasazením eDRAM s iGPU Iris Pro a uvidíme také, na jaké takty dokáže vyhnat paměti GDDR6. Na druhou stranu, pokud má Xe-HPG nabídnout výkon mezi RTX 3070 a RTX 3080, pak jí na to 256bitové GDDR6 na 16 Gb/s mohou bohatě stačit. Nikdo v Intelu prý neočekává, že by Xe-HPG dokázala soupeřit se samotnou RTX 3080.

Dále se dozvídáme, že Intel pracuje na své verzi technologie DLSS (stejně jako AMD), která je prý interně označena jako XeSS a k dispozici bude i HW akcelerace ray tracingu. Plně vybavená verze GPU pak má pracovat na cca 2,2 GHz.

A nyní k dostupnosti, v jejímž případě se prý předpokládá, že taková karta nebude s největší pravděpodobností připravena před letošním čtvrtým kvartálem (nejdříve má přijít 512EU verze). To působí vcelku rozumně a reálně a odpovídají tomu i informace od AIB výrobců, kteří o Xe-HPG vědí zatím velice málo. Profesionální verze karty se pak očekávají rovnou až v příštím roce a po první generaci Xe-HPG plánuje Intel další s kódovým názvem Elasti, se kterou cílí na rok 2023.



