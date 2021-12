Intel Xe s 512 i 128 EU vyfoceny, třetí verze nebude a brzy nepřijdou

Youtuber Moore’s Law is Dead ve svém novém videu ukázal jako obvykle nashromážděné informace o budoucích produktech, ale také dosud nezveřejněné fotografie s celými platy čipů, které známe jako DG2 s 512 a 128 EU.

Ani ty nám ale bohužel neprozradí, zda bychom mohli dříve očekávat mobilní, nebo desktopové verze karet Arc Alchemist, nebo zda snad Intel najednou vypustí na trh vše, co si připravuje. Vypadá to ovšem, že verze DG2 s 384 EU nakonec nepřijde a Intel prostě využije osekané verze čipu s 512 EU.

Pravděpodobně se tu koukáme ještě na rané vývojové verze čipů, s jejichž pomocí firmy vyvíjejí konečné produkty. Dle zdroje totiž masová výroba čipů DG2 ještě ani nezačala, ale pokud chce Intel splnit svůj slib a první karty dostat na trh v úvodním kvartálu příštího roku, měla by brzy začít, nicméně až v lednu by se k firmám měly dostat finální předprodukční verze (qualification sample).

Právě to dle VideoCardz nahrává spíše desktopům, a to vzhledem k tomu, že notebooky s Alder Lake by měly být představeny už brzy na CES 2022 a pokud pro ně výrobci ještě několik týdnů nebudou mít potřebné čipy, neměli by být schopni připravit hotové produkty dříve než ve druhém kvartálu. Se samostatnými grafikami to bude mnohem jednodušší a rychlejší, zvláště když nejsou vázány na vypuštění žádného jiného produktu.

Dle MLID ale je ve vzduchu cítit možné zpoždění, a sice kvůli tomu, že by nemusely být připraveny ovladače, přičemž samotný Intel s ohledem na své cíle nepůsobí vůbec sebejistě a prý často mění svá cílová data. Jinými slovy, vypuštění karet Alchemist na trh ještě v prvním kvartálu nelze vůbec spoléhat. Intel by je mohl už se všemi podrobnostmi na konci prvního kvartálu alespoň představit, ale na trhu bychom je mohli vidět spíše v druhém kvartálu a co se týče notebooků, pak ty spíše až v jeho závěru. Ostatně výroba SOC1, jak má Intel interně označovat 512EU verzi, má začít až v polovině února a SOC2 (128 EU) by se mohla začít vyrábět o cca dva týdny dříve.

Čili na dříve očekávané uvedení na trh během prvního kvartálu to dle těchto informací vskutku nevypadá. Po první vlně karet Arc, která má zaútočit přinejlepším na RTX 3070 Ti, se grafická divize Intelu už začne plně věnovat generaci Battlemage a ta by už měla zasáhnout i hi-end.



